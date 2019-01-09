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日職／福斯續播太平洋聯盟　每周至少10場

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▲2018亞洲棒球冬季聯盟日職東軍奪冠。（圖／中華職棒提供）
▲冬季聯盟日職東軍。（圖／中華職棒提供）  

體育中心／綜合報導

FOX體育台9日發出邀請函，FOX體育家族將繼續為台灣觀眾帶來日本職棒太平洋聯盟賽事，6隊主場賽事通通看的到，每周至少10場的獨家轉播，1月15日偕同日職洋聯舉辦簽約記者會，屆時將邀請王柏融與陳冠宇參與。

日職於3月29日例行賽開打後，也將帶來每周至少10場的日職楊聯賽事，目前8位台灣球員效力於洋聯，包括埼玉西武獅郭俊麟、廖任磊、吳念庭；千葉羅德海洋陳冠宇、李杜軒；東北樂天金鷹宋家豪；歐力士猛牛張奕以及今年各家看好的北海道日本火腿鬥士王柏融。

繼自2014年與日本職棒太平洋聯盟合作後，FOX體育台即為台灣球迷帶來每年近300場的日本職棒賽事轉播，2019年起將繼續與日本職棒太平洋聯盟攜手合作，為台灣觀眾帶來更多日本職棒的體驗，福斯傳媒集團董事總經理蔡秋安表示:「非常高興能夠繼續跟日本職棒太平洋聯盟合作，能成為一個傳遞的平台，我們感到非常榮幸。於2014年至今的合作，不僅帶給台灣優質的日本職棒，也將旅日台灣選手的表現呈現給觀眾。近年除了頻道的播出外，也在OTT平台FOX+上架直播賽事，讓台人可以隨時隨地接收日職太平洋聯盟的直播賽事。

關鍵字： 日職太平洋聯盟
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