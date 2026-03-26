許晉哲回鍋執教首戰就贏球　林志傑妙回：練球一直跑

▲許晉哲重新執教首戰，勇士順利贏得勝利。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士日前震撼宣布「換帥」，原任總教練吳永仁請辭回歸教練團，改由昔日曾率隊拿下PLG職籃冠軍「3連霸」的主帥許晉哲以領隊兼任總教練方式督軍。26日許總重掌兵符首戰，勇士也頂住壓力以117比108攻破洋基工程主場。全場攻下19分的「野獸」林志傑賽後妙回，「許哥就是要求大家打快，練球就是一直跑，此戰大家也都有跑起來！」

面對洋基工程步步進逼，陷入「季後賽資格保衛戰」的勇士，日前原有總教練吳永仁請辭，但獲得慰留回歸助理教練，改由領隊許晉哲「重出江湖」兼任總教練。

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從上季開始就退居幕後的許晉哲，今日復出執教首戰就吞下技術犯規，但最終仍率領勇士擊敗洋基工程，拿下重要一勝，也將雙方勝差拉開來到兩場。

賽後許晉哲表示，「配合4次練球，謝謝球員的配合，希望練球的拚勁來打，張傑瑋加上兩名大洋將加入後，台灣所有的球隊都會不好打。包括曾祥鈞關鍵進攻籃板以及吳永盛最後的拋投，先把這場拚回來，再來面對4月份的5場比賽。」

▲「野獸」林志傑透露許晉哲重掌兵符，練球就不斷要求大家跑起來打快。（圖／富邦勇士提供）