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馬力全開挑戰賽　冠軍女性跑者將獲上海夜跑賽參賽權

▲Nike馬力全開挑戰賽，冠軍隊女性跑者將可前進上海參賽。（圖／官方提供）

▲Nike馬力全開挑戰賽，冠軍隊女性跑者將可前進上海參賽。（圖／官方提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

路跑運動近年來在台灣蓬勃發展，知名運動品牌Nike於25日晚間舉辦「PEGASUS 42 馬力全開挑戰賽」，邀請跑者齊聚台北田徑場暖身場，透過節奏跑訓練與團隊接力挑戰，實際體驗 Pegasus 42 在日常跑步中的穩定腳感與回彈推進表現。冠軍隊伍的女性跑者將前往上海參與今年的Nike After Dark Tour賽事。

▲Nike馬力全開挑戰賽，冠軍隊女性跑者將可前進上海參賽。（圖／官方提供）

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作為Nike經典跑鞋系列最新一代鞋款，Pegasus 42 延續系列四十多年以跑者為核心的創新理念，透過升級的Air Zoom氣墊系統，帶來更高效的能量回饋與流暢腳感，滿足不同配速跑者於日常訓練中的多元需求。

活動中，跑者依照個人配速分組，搭配現場配速燈完成 3K 節奏跑，在穩定節奏中感受持續輸出的跑步狀態；隨後進行團隊接力賽，透過傳接棒與衝刺展現速度與團隊默契，完整串連從訓練到競賽的跑步體驗。

▲Nike馬力全開挑戰賽，冠軍隊女性跑者將可前進上海參賽。（圖／官方提供）

本次挑戰賽亦延伸至國際跑步舞台，呼應Nike持續鼓勵跑者突破自我的品牌精神，冠軍隊伍的女性跑者將前往上海參與今年的Nike After Dark Tour賽事。

After Dark Tour為Nike全球夜跑系列賽，2026 年將於倫敦、洛杉磯、馬尼拉、墨西哥、孟買、上海與雪梨等七大城市登場，結合跑步、城市與社群體驗，邀請跑者在夜色中奔跑，展現自我並感受彼此連結的力量。

▲Nike馬力全開挑戰賽，冠軍隊女性跑者將可前進上海參賽。（圖／官方提供）

關鍵字： 馬力全開挑戰賽路跑NIKE上海After Dark Tour

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