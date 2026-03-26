快訊／許晉哲回鍋執教有效　林志傑砍19分6籃板率勇士奪勝

▲「野獸」林志傑賣老命砍下本季個人新高19分，幫助勇士拿下2連勝。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃26日晚間由洋基工程交手台北富邦勇士，此戰也是勇士日前總教練吳永仁請辭，由領隊許晉哲「回鍋」兼任主帥首戰。此戰雙方一路呈現拉鋸激戰，但勇士靠著43歲精神領袖「野獸」林志傑砍下本季新高19分、6籃板、3助攻、2抄截，加上吳永盛拿下關鍵11分，最終勇士117比108攻破洋基工程主場，也讓許總重返執教首戰就順利贏球。

開賽勇士洋將阿庫斯表現出色包辦球隊前7分，但洋基工程靠著主控張傑瑋持續搶分，隨後勇士快速輪替，包括揚科維奇、洪楷傑、林志傑以及曾祥鈞都有所建樹。

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隨後「野獸」林志傑更是三分線外開火，讓勇士一度領先擴大來到5分，首節打完勇士在替補陣容貢獻17分好表現下，以29比25取得領先。

次節開打後，洋基工程迅速調整，在德古拉、庫薩斯內線逞威下，一波14比2攻勢，洋基逆轉取得8分領先。不過勇士靠著43歲精神領袖林志傑賣老命衝鋒陷陣，將比數順利追平。

雙方隨後展開拉鋸激戰，但上半場終了前1分25秒，德古拉吞下本場個人第4犯，勇士吳永盛連續兩記三分球破網，半場打完56比51取得領先。

下半場開打後，勇士連續快速攻擊，將領先瞬間拉開來到10分，但此戰「重出江湖」執教的許晉哲，也在此節剩下6分13秒時，領到個人本季首次技術犯規。不過勇士仍然持續擴大領先幅度來到16分之多。隨後洋基工程嘗試追近，3節打完勇士仍以10分之差壓制洋基工程。

末節洋基工程追分氣勢再起，張伯維、庫薩斯以及張傑瑋連續搶分，隨即將落後縮小至3分差。隨後張伯維朝快攻推進的勇士洋將古德溫犯規，差點擦槍走火爆發衝突。

隨後勇士莫巴耶三分球命中，又讓勇士回到8分領先，但終場前6分48秒，勇士禁區門神阿庫斯6犯畢業，洋基工程柯瓦隆強勢空手切，又讓球隊逆轉1分超前。

雙方此時再度互換領先，勇士靠著揚科維奇快攻上籃，隨後吳永盛又是三分球開火，終場前3分33秒拉開6分領先優勢。

洋基工程喊出暫停後，又讓勇士古德溫強勢切入拉開8分超前。不過終場前3分2秒，勇士另一名內線長人揚科維奇也6犯離場。但洋基工程不放棄，張傑瑋連續強勢上籃，終場前1分55秒葉惟捷拋射得手，雙方再度打平。

古德溫兩罰一中再度幫勇士要回領先，終場前1分19秒又靠莫巴耶底線三分彈破網，勇士拉開4分領先。隨後洋基工程兩罰一中，但勇士先靠曾祥鈞關鍵進攻籃板拚下球權，隨後林志傑妙傳吳永盛拋射得手，終場前28.4秒勇士回到113比108領先。

隨後洋基追分攻勢瓦解，林志傑快攻上籃得手，攻下全隊最高19分外帶6籃板、3助攻、2抄截，成功幫助勇士以117比108擊敗洋基工程。

勇士除了林志傑砍下本季個人新高19分外，古德溫18分、4助攻，洪楷傑13分，吳永盛11分，曾祥鈞則有7分、12籃板貢獻。

洋基工程方面，柯瓦隆22分、9籃板，張傑瑋19分、6籃板、6助攻、4抄截，庫薩斯16分、12籃板。

▲許晉哲「回鍋」執教首戰，就帶領勇士驚險拿下勝利。（圖／富邦勇士提供）