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被禁賽25場的七六人喬治回歸砍28分　攜手傷癒恩比德痛宰公牛

記者杜奕君／綜合報導

先前因違反聯盟禁藥規定，遭NBA處以25場不支薪處分的七六人明星搖擺人喬治（Paul George）26日終於懲處期滿回歸，在對上芝加哥公牛之戰，喬治重現全能身手，全場28分、6籃板、4助攻加上此戰同樣傷癒復出的「大帝」恩比德（Joel Embiid）轟下35分、6籃板、7助攻，七六人在主場以157比137狂勝公牛。

▲七六人喬治、恩比德。（圖／路透）

▲七六人喬治禁賽25場期滿，回歸首戰就狂砍28分領勝。（圖／路透）

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七六人今日迎接兩大主力戰將回歸，恩比德先前因傷連續缺陣13場比賽，至於喬治則是違反聯盟禁藥規定，被處以長達25場禁賽。

即便當家明星主控馬克西（Tyrese Maxey）因為手部肌腱拉傷持續缺陣，但七六人在恩比德、喬治兩大主將回歸下，開賽就打出「慶祝行情」，恩比德上半場就轟下23分，半場打完七六人就取得71比52的大幅領先。

下半場開打後，恩比德持續火燙手感，喬治也開始找到外線準星，七六人第3節團隊灌進多達51分，3節打完已經手握38分領先優勢。

末節公牛雖然火力大爆發，單節有驚人的53分進帳，不過七六人前3節領先本錢足夠，加上喬治連續飆分，七六人一度領先來到47分之多，最終就以20分之差輕取公牛。

▲七六人喬治、恩比德。（圖／路透）

▲七六人恩比德傷癒復出也有單場35分的強勢演出。（圖／路透）

關鍵字： NBA喬治禁賽七六人恩比德公牛吉迪

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