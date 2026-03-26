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到雲豹應援基地住一晚　雲豹、電豹女主題房曝光

▲到雲豹應援基地住一晚，雲豹、電豹女主題房曝光。（圖／雲豹提供）

▲到雲豹應援基地住一晚，雲豹、電豹女主題房曝光。（圖／雲豹提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店首度與台灣職業籃球隊「台啤永豐雲豹」合作，即日起至6月30日推出「豹力全開 雲豹鐵粉應援」一泊二食限量住房專案，驚喜打造以雲豹球員熱血奮戰及電豹女甜蜜應援之主題房型，入住即可帶回全套價值超過 $3000元的專屬迎賓禮，還可抽球員及啦啦隊限量簽名抱枕！為粉絲開啟一場結合星級享受與職籃精神的度假體驗。

「豹力全開 雲豹鐵粉應援」住房專案，讓豹迷能零距離感受賽場上的熱血沸騰與啦啦隊的電力應援，特別打造兩款「王者雲豹：球員主題房」及「戀愛緊豹：浪LIVE電豹女主題房」，從入口地貼、床頭主視覺到房內裝飾細節，完整注入雲豹品牌元素，分別提供入住賓客包含多種專屬周邊商品的主題迎賓禮，總價值超過 $3000元，還可獲得由您指定的球員或女孩親筆簽名、獨一無二的迎賓歡迎卡！

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▲到雲豹應援基地住一晚，雲豹、電豹女主題房曝光。（圖／雲豹提供）

此外，入住「王者雲豹：球員主題房」再加贈「調啤豹出走 24吋行李箱」乙個（原價5999元 、數量有限送完為止），入住「戀愛緊豹：浪LIVE電豹女主題房」則有機會抽到價值$10900元的限量雲豹紳士豹行李箱（限量5名），退房時更有機會收到女孩的驚喜影片。

活動期間入住兩房型皆可參加球員及啦啦隊限量簽名抱枕，將於活動結束後抽出一名幸運得主！

▲到雲豹應援基地住一晚，雲豹、電豹女主題房曝光。（圖／雲豹提供）

大溪笠復威斯汀「豹力全開 雲豹鐵粉應援」住房專案以飯店豪華客房為主題打造，其中「王者雲豹：球員主題房」採兩小床配置，「戀愛緊豹：女孩主題房」則為一大床房型，入住享有私人景觀陽台、環山綠意遼闊景緻、以及天夢之床酣然好眠等頂級體驗，館內豐富的休閒設施亦為假期增添放鬆氛圍，賓客可於南洋風戶外泳池感受異國度假氣息，並於每晚房客限定的 Happy Hour 享受各式酒水無限暢飲。

此外，飯店規劃多元休閒設施，適合各年齡層使用，更將戶外籃球場及九宮格籃球設施換上雲豹專屬視覺設計，邀請豹迷走進應援基地與雲豹一起燃燒整個賽季，同時享受一場放鬆身心的全方位假期。

「豹力全開 雲豹鐵粉應援」一泊二食住房專案
預訂期間：即日起至6月27日

入住期間：即日起至6月30日（平假日皆適用）
「王者雲豹：球員主題房」：雲豹球員主題專屬豐富迎賓禮，另外加贈「調啤豹出走 24吋行李箱」乙個（原價 $5999元 、數量有限，送完為止）

「戀愛緊豹：浪LIVE電豹女主題房」：電豹女主題專屬豐富迎賓禮，活動期間入住還有機會抽到價值$10900元的限量雲豹紳士豹行李箱（限量5名），退房時還有機會收到女孩驚喜影片！

本專案包含知味西餐廳雙人自助早餐及自助晚餐、房客專屬 Happy Hour 無限暢飲、免費享用Mini Bar等完備服務
專案價格：每房 $10400 + 15.5%起。

▲到雲豹應援基地住一晚，雲豹、電豹女主題房曝光。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 高錦瑋雲豹電豹女台籃TPBL

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