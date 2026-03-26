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快訊／MMA綜合格鬥黑帶猛將來台打職籃　飛鬥士加盟台鋼獵鷹

▲擁有MMA綜合格鬥11年資歷的飛鬥士，來台加盟PLG職籃台鋼獵鷹。（圖／獵鷹提供）

▲擁有MMA綜合格鬥11年資歷的飛鬥士，來台加盟PLG職籃台鋼獵鷹。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹今（26）日宣布，加拿大籍中鋒飛鬥士（Fardaws Aimaq）正式加盟。身高211公分的他，過去曾接受長達11年的綜合格鬥訓練，並擁有黑帶資格。除了具備優異的身材條件外，飛鬥士也以強悍拚勁、出色的禁區對抗性及籃板掌控能力聞名，預期將為獵鷹禁區注入更全面的攻防戰力。

飛鬥士大學時期表現亮眼，2020-21球季效力NCAA一級猶他谷大學（Utah Valley）期間，以場均15籃板榮膺NCAA一級籃板王，同時拿下西部競技聯盟（WAC）年度最佳男籃球員與年度最佳防守球員。2021-22球季，他再度繳出場均18.9分、13.6籃板的亮眼成績，蟬聯WAC年度最佳防守球員，並入選All-WAC第一隊。

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畢業後，飛鬥士開啟旅歐生涯，首個職業賽季便效力匈牙利NHSZ-Szolnoki Olajbányász，並協助球隊奪得聯賽冠軍，個人更榮膺2024-25賽季匈牙利聯賽MVP與Final MVP。如今加盟台鋼獵鷹，也讓球隊在禁區輪替與整體陣容配置上更添完整性。

談到加盟台鋼獵鷹後的自我期許，飛鬥士表示，希望在剩餘球季為球隊帶來更強硬的身體對抗與多功能的內線表現。無論是在進攻端吸引防守、策應隊友，或是在防守端展現機動性與侵略性，他都會全力配合教練團戰術，努力為球隊做出最大貢獻。

飛鬥士也提到，雖然自己是陣中最年輕的洋將，但仍希望透過過往累積的比賽經驗，成為隊友最好的夥伴。他強調，自己將以滿滿的能量、正面的態度與強悍作風迎接每一場比賽，期待為球隊帶來更多活力。

總教練柯納（Raoul Korner）表示，球隊本季一路走來面臨不少挑戰，但全隊始終全力以赴。面對翟蒙受傷後的陣容調整需求，球隊也積極尋求合適補強人選，最終決定延攬飛鬥士加盟。柯納透露，其實球隊早在今年夏天就曾與飛鬥士接觸，但當時他仍處於傷後恢復階段。

談到飛鬥士的特質，柯納指出，他是一名兼具厚實身材與機動性的內線球員，職業生涯首個賽季就在匈牙利幫助球隊奪下聯賽冠軍，並獲得MVP肯定。即使曾歷經傷勢，本季回歸後，他在競爭強度極高的EuroCup依舊展現出色籃板能力，並在高張力對抗中繳出場均「雙十」的表現。

柯納認為，飛鬥士的加盟將在攻防兩端為球隊帶來更多身材優勢、對抗性與禁區影響力，也有助球隊持續鞏固戰績、全力備戰季後賽。

關鍵字： MMA綜合格鬥PLG飛鬥士台籃台鋼獵鷹

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