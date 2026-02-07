快訊／洋將史東離譜「落跑」　戰神GM否認管理鬆散

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神7日驚傳洋將史東（Diamond Stone）沒解約就「落跑」，轉戰蒙古職籃聯賽出賽。戰神球團下午已經發出公開聲明，強調此行為嚴重違反合約與球隊紀律，將採取必要之法律途徑。晚間戰神主場球賽開打前，球隊總經理林祐廷受訪時強調，「本周4他就缺席球隊訓練，周5發現宿舍行李已經清空，球團會以合約精神處理後續。」

過去曾先後效力台啤英熊、台中太陽等台灣職籃球隊的史東，本季中段加盟戰神，出賽8場平均繳出15.1分、6.6籃板，卻出現「落跑」狀況，戰神球團下午也發出聲明，強調將採取必要之法律途徑，並向國際籃球總會(FIBA)提出制裁，以維護球團權益與制度完整性。

戰神總經理林祐廷受訪時強調，「史東我們是沒有解約的狀態，這一周他有提出希望離隊，但我們沒有答應，本周4團隊練習他沒有出席，到周4晚上我有聽說他可能會去蒙古，周5到他宿舍找他，多次敲門沒有回應，用備用鑰匙開門後發現他行李都撤了，昨天大家都看到他在蒙古出現，球團會以合約精神處理後續，也會跟FIBA溝通。」

林祐廷表示，「史東可能對於他打得時間不夠多，進攻不是以他為主，大家對他認知他是得分球員，他覺得上場時間不夠多，覺得不滿。沒來練習、遲到都有綁定相關條款，，這一周前，他狀態是沒有問題，練習蠻積極的，突然這樣我們也措手不及，下周會向FIBA提出希望有相關制裁。」

不過針對外界對於球隊洋將管理鬆散的疑慮，林祐廷也說，「球員突然走人，他不告知就訂機票，沒辦法限制他，還是有給球員空間，練習完要做什麼不太管，球員該有的專業態度應該是要有。」

▲戰神GM林祐廷。（圖／記者杜奕君攝）