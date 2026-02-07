美媒爆料被交易到巫師不開心　戴維斯喊話不一定續留

▲戴維斯被交易到巫師，卻被美媒爆料並不開心。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA本賽季最大交易案，華盛頓巫師向達拉斯獨行俠換來明星長人「一眉」戴維斯（Anthony Davis）。這位曾10度入選聯盟明星賽的好手也將穿上巫師23號球衣上陣效力。不過卻有美國媒體爆料指出，戴維斯對於被交易至巫師並不滿意，而他本人也親自表示，在沒有合適的計劃下，目前確實很難說，未來我會留在華盛頓。

巫師在本季透過交易，陸續換來楊恩（Trae Young）、戴維斯兩大明星級好手入隊，也讓陣容深度明顯升級。不過目前楊恩以及戴維斯都尚未替巫師正式出賽，因此仍無法判斷兩人聯手後將會帶來何等程度的化學效應。

不過根據《運動畫刊》記者曼尼斯（Chris Mannix）報導，戴維斯對於被交易到巫師並不滿意。不過戴維斯接受《The Athletic》採訪時則強調，自己已經和巫師管理層會面討論，也希望了解巫師未來的長遠規劃。

戴維斯表示，「在沒有更合適的計劃下，很難說自己是否一定留下，目前球隊的狀況確實很艱難，但隨著一些關鍵拼圖的加入，情況一定會有所改變。」

另外，戴維斯也直言，「自己目前的最重要目標，就是拿下總冠軍，無論是在巫師或是其他地方。但目前巫師所展示給我的一切都非常棒，但未來我還會和球團有更多實質性的對話。」

本季至今巫師戰績14勝36敗，排名東區倒數第3位。至於現年32歲的戴維斯本賽季場均可繳出20.4分、11.4籃板、2.8助攻、1.1抄截、1.7阻攻，但因傷僅出賽20場。