胖虎威能！　威廉森致勝切入準絕殺讓鵜鶘逆轉勝灰狼

記者杜奕君／綜合報導

在交易截止日前沒有太大動作，多名主力陣容都續留效力的紐奧良鵜鶘，7日作客明尼蘇達灰狼之戰，全隊反而打出佳作，靠著貝伊（Saddiq Bey）猛砍30分、9籃板、5助攻，加上「胖虎」威廉森（Zion Williamson）終場前35.5秒強勢切入完成3分打，全場也貢獻29分帶動下，鵜鶘119比115逆轉勝出，也讓狂砍35分的「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）只能以輸球收場。

灰狼今日主場迎戰西區排名倒數第2位的鵜鶘，此戰兩隊首節就打來拉鋸，但作客的鵜鶘以34比32領先。但次節灰狼雙星艾德華茲、藍道（Julius Randle）攜手領軍追分，兩人單節分別有11分以及10分進帳下，灰狼單節打出38比22，半場打完反以70比56取得雙位數領先優勢。

下半場開打後，鵜鶘仍是一路挨打，但第3節尾聲鵜鶘主力前鋒墨菲三世（Trey Murphy III）連續飆進3記三分彈，在他單節個人砍進5顆三分球加持下，鵜鶘追到僅5分落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

末節鵜鶘追分攻勢再起，此戰手感火燙的貝伊連拿8分，幫助鵜鶘在終場前6分11秒終於追成102比102平手局面。

鵜鶘持續在貝伊領軍下，一度以6分領先灰狼，但「蟻人」艾德華茲強勢跳投命中，加上戈貝爾（Rudy Gobert）兩罰俱中，灰狼再度追平戰局。

隨後雙方仍是持續拉鋸，灰狼靠著海蘭德（Bones Hyland）關鍵三分彈破網，再度要回1分領先。

不過終場前35.5秒，並未被鵜鶘交易的「胖虎」威廉森展現價值，強勢切入並要到犯規，順利完成3分打，加上貝伊補上兩罰俱中穩定勝果，最終鵜鶘就以119比115贏球。

終止3連敗的鵜鶘全場以貝伊砍下30分、9籃板、5助攻，包含末節獨拿14分的表現最佳，威廉森則有29分進帳，墨非三世則是26分、6籃板、5助攻。

主場飲恨輸球的灰狼方面，艾德華茲以5成命中率狂轟35分、5籃板、4助攻、2阻攻，藍道24分、8籃板、7助攻，海蘭德則有20分進帳。

▲鵜鶘「胖虎」威廉森關鍵切入3分打，幫助球隊攻破灰狼主場。（圖／路透）