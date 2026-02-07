運動雲

米蘭冬奧跨4城市開幕　中華隊林欣蓉、李宇翔領軍進場

▲米蘭冬奧正式開幕，中華隊林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官。（圖／中華奧會提供）

▲米蘭冬奧正式開幕，中華隊林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官。（圖／中華奧會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運在當地時間6日晚間正式開幕。我國代表團以字母「T」排序在第81順位進場，由女子雪車選手林欣蓉及男子花式滑冰選手李宇翔擔任掌旗官，兩人揮舞著會旗，自信邁出步伐，伴隨現場觀眾歡呼聲進場。

本屆米蘭冬奧舉辦116個競賽項目，我國代表團在滑雪、雪車及滑冰3種運動，共9位選手（男3人、女6人，含1位候補）取得8席參賽資格，包括男、女阿爾卑斯式滑雪，男、女越野滑雪，男子花式滑冰，女子競速滑冰，女子單人雪車及雙人雪車。

▲米蘭冬奧正式開幕，中華隊林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官。（圖／中華奧會提供）

9名選手參賽是自1988年卡加利冬奧後，38年來最大團，加上團本部各職員，組成36人代表團。代表團團長為中華奧會主席蔡家福，總領隊則由林廷芳出任。我駐義大利代表處蔡允中大使、米蘭辦事處林讚南處長亦為代表團貴賓。

開幕典禮於米蘭、科爾蒂納、利維尼奧與普雷達佐四地同步進行，我國有8名選手、9名隊職員，合計17人出席。開幕主場地為米蘭聖西羅球場，由掌旗官李宇翔、中華奧會張煥禎副主席領銜進場，現場同步連線科爾蒂納，可以看到總領隊林廷芳及掌旗官林欣蓉率領選手及教練團入場。

第二次參加冬奧的林欣蓉，第一次擔任掌旗官很開心也很榮幸，還能跟著隊友、其他項目選手以及教練一起登上這個舞台，她說，「比四年前那次冬奧還要開心，感覺把那時候沒參加到的補回來了。」

▲米蘭冬奧正式開幕，中華隊林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官。（圖／中華奧會提供）

她也特別感謝運動部及中華奧會給予這個機會，能代表選手揮舞會旗。3號就先抵達米蘭的她，這段期間她將繼續維持訓練，並把身體與心理狀態都調適好，讓自己能保持平常心，拿出最好的表現。

「這次非常榮幸能擔任中華隊的掌旗官，感受非常特別、非常地興奮，也謝謝給我這個機會。」李宇翔首次登上五環殿堂，他形容這個感覺彷彿不真實，但卻又這麼地真實，接下來比賽會全力以赴去爭取晉級的資格。

開幕式以「和諧」為主題貫穿全場，結合藝術與創新、自然與城市、傳統與未來。特別是米蘭冬奧賽事於多座城市之間分布進行，開幕典禮亦然，但透過現場連線方式，讓所有運動員共同參與橫跨各城市的儀式，呈現人與人、城與城之間的和諧。

本屆冬奧口號「IT's Your Vibe」，「IT」同時代表義大利與本屆冬奧，整句口號強調所有人包括運動員、觀眾與主辦城市都是賽會的一部分，而此刻「就是屬於你的舞台。」

▲米蘭冬奧正式開幕，中華隊林欣蓉、李宇翔擔任掌旗官。（圖／中華奧會提供）

關鍵字： 米蘭冬奧冬奧林欣蓉李宇翔

【突然想罰站】小狗突然貼著門立正 小小一隻超可愛

