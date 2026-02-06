運動雲

>

台幣30元就能看超級盃　串流平台推親民價開賣

▲本屆超級盃將由西雅圖海鷹對決新英格蘭愛國者。（圖／DAZN提供）

▲本屆超級盃將由西雅圖海鷹對決新英格蘭愛國者。（圖／DAZN提供）

記者杜奕君／綜合報導

全球最大運動串流平台DAZN，為全球球迷帶來第60屆NFL美式足球超級盃（Super Bowl LX）最完整的轉播服務，不論是使用手機、平板、智慧電視等裝備，只要新台幣30元，就能收看今年全球最重量級、討論度最高的體育賽事，一次到位、毫無門檻。

本屆超級盃將於台灣時間2月9日上午7點30分，在加州聖塔克拉拉的利惠體育場（Levi's Stadium）火熱開踢，由西雅圖海鷹對決新英格蘭愛國者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩隊相隔 11 年，再度重演 2015 年第49屆超級盃的經典戲碼。當年愛國者隊在比賽最後 20 秒之際，靠著巴特勒（Malcolm Butler）在達陣區前的再見抄截，氣走海鷹戲劇奪冠，成為NFL史上最令人難忘的經典時刻之一。如今宿敵再次狹路相逢，話題性與火藥味全面升溫。

DAZN 集團執行長塞格夫（Shay Segev）表示，「超級盃是全球年度最受矚目的體育賽事之一。球迷只要透過DAZN串流平台訂閱NFL Game Pass，就能用最簡單、最沒有門檻的方式，完整享受這場年度盛事，並帶來史上最沉浸的超級盃觀賽體驗。」

只要訂閱DAZN串流平台的NFL Game Pass，球迷就能零時差收看最完整轉播，不只賽前節目與即時戰術分析，就連今年創下新高、30秒要價約新台幣 3.2 億元的超級盃天價廣告也都全部收錄，帶來最原汁原味的超級盃氛圍。

除了場上對決，超級盃中場秀同樣備受矚目，今年中場秀將由甫奪下2026葛萊美音樂獎「年度最佳專輯」的壞痞兔(Bad Bunny)獨挑大樑；賽前開幕儀式則邀請來自舊金山的搖滾天團「年輕歲月」Green Day擔任演出嘉賓，以經典曲目向邁入一甲子的超級盃致敬，並迎接歷屆 MVP進場。

此外，知名創作歌手CP查理（Charlie Puth）將演唱美國國歌，並攜手聾人藝術家Fred Beam進行手語演出，預期成為近年最具話題性的超級盃表演之一。

關鍵字： 超級盃轉播美式足球NFL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

湖人金童唐西奇又傷了　「鄉村曼巴」里夫斯爆砍35分逆轉勝七六人

湖人金童唐西奇又傷了　「鄉村曼巴」里夫斯爆砍35分逆轉勝七六人

海神「神隊友ASSEMBLE」主題周　唐維傑：拚勁是我的DNA

海神「神隊友ASSEMBLE」主題周　唐維傑：拚勁是我的DNA

TPBL職籃宣布與中華籃協合作　5名裁判加入聯盟例行賽執法

TPBL職籃宣布與中華籃協合作　5名裁判加入聯盟例行賽執法

高懸38年全國紀錄被打破　陳玟溥亞洲田徑室內錦標賽60公尺寫6秒61佳績

高懸38年全國紀錄被打破　陳玟溥亞洲田徑室內錦標賽60公尺寫6秒61佳績

奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　羽球亞團賽隊史首闖4強

奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　羽球亞團賽隊史首闖4強

「咖哩大神」柯瑞持續缺陣不怕　勇士奇兵斯賓塞領軍14分逆轉勝

「咖哩大神」柯瑞持續缺陣不怕　勇士奇兵斯賓塞領軍14分逆轉勝

真的是馬爾他巨獸　洋基工程宣布德古拉加盟

真的是馬爾他巨獸　洋基工程宣布德古拉加盟

追平喬丹！旗子哥寫神紀錄　弗拉格苦情飆32分獨行俠吞6連敗

追平喬丹！旗子哥寫神紀錄　弗拉格苦情飆32分獨行俠吞6連敗

最強黃蜂！睽違28年8連勝　最強新秀神射庫普尼爾轟24分宰火箭

最強黃蜂！睽違28年8連勝　最強新秀神射庫普尼爾轟24分宰火箭

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

當攝影師在台上　看起來比藝人還忙

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國

5湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

最新新聞

1台幣30元看超級盃　串流平台推親民價

2唐西奇又傷　湖人里夫斯砍35分領勝

3吃貨路跑「1km1補給」　國宴鵝48家美食上陣

4

5沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366