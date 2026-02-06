湖人金童唐西奇又傷了　「鄉村曼巴」里夫斯爆砍35分逆轉勝七六人

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人，6日主場迎戰費城七六人來訪，湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic）意外在第2節末段出現左大腿傷勢退場，但紫金軍團靠著「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）替補狂轟35分領軍下，以119比115驚險贏球收下2連勝。

此戰湖人王牌球星唐西奇在上半場就出現狀況，次節末段因為左大腿出現傷勢退場，隨後湖人也宣布此戰他將不會回歸，留下10分、4籃板、2助攻數據。

來訪的七六人在上半場靠著「大帝」恩比德（Joel Embiid）火力全開，前兩節就拿下20分的好表現帶動下，以59比51壓制地主湖人。

下半場開打後，恩比德與明星主控馬克西（Tyrese Maxey）聯手包辦18分，不過湖人也靠著替補出發的里夫斯以及八村壘搶分，湖人3節打完追分大有斬獲，僅剩下兩分落後。

末節開局里夫斯就火力全開，連續飆進三分冷箭，也讓湖人氣勢大振一舉超前多達16分，雖然七六人仍嘗試反撲，但最終湖人穩住陣腳以4分之差穩住主場勝利。

湖人此戰團隊命中率高達55.7％，共6人得分達雙位數，以里夫斯17投12中砍下35分、6籃板最佳，詹姆斯（LeBron James）17分、4籃板、10助攻，但也發生多達8次失誤。

飲恨輸球的七六人方面，恩比德同場也拿下35分、7籃板、2阻攻，馬克西則是26分、13助攻、4抄截。

▲湖人「鄉村曼巴」里夫斯砍下35分領軍逆轉勝。（圖／達志影像／美聯社）