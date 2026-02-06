運動雲

>

湖人金童唐西奇又傷了　「鄉村曼巴」里夫斯爆砍35分逆轉勝七六人

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人，6日主場迎戰費城七六人來訪，湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic）意外在第2節末段出現左大腿傷勢退場，但紫金軍團靠著「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）替補狂轟35分領軍下，以119比115驚險贏球收下2連勝。

此戰湖人王牌球星唐西奇在上半場就出現狀況，次節末段因為左大腿出現傷勢退場，隨後湖人也宣布此戰他將不會回歸，留下10分、4籃板、2助攻數據。

來訪的七六人在上半場靠著「大帝」恩比德（Joel Embiid）火力全開，前兩節就拿下20分的好表現帶動下，以59比51壓制地主湖人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場開打後，恩比德與明星主控馬克西（Tyrese Maxey）聯手包辦18分，不過湖人也靠著替補出發的里夫斯以及八村壘搶分，湖人3節打完追分大有斬獲，僅剩下兩分落後。

末節開局里夫斯就火力全開，連續飆進三分冷箭，也讓湖人氣勢大振一舉超前多達16分，雖然七六人仍嘗試反撲，但最終湖人穩住陣腳以4分之差穩住主場勝利。

湖人此戰團隊命中率高達55.7％，共6人得分達雙位數，以里夫斯17投12中砍下35分、6籃板最佳，詹姆斯（LeBron James）17分、4籃板、10助攻，但也發生多達8次失誤。

飲恨輸球的七六人方面，恩比德同場也拿下35分、7籃板、2阻攻，馬克西則是26分、13助攻、4抄截。

▲湖人「鄉村曼巴」里夫斯砍下35分領軍逆轉勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人「鄉村曼巴」里夫斯砍下35分領軍逆轉勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人里夫斯唐西奇詹姆斯鄉村曼巴恩比德七六人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

海神「神隊友ASSEMBLE」主題周　唐維傑：拚勁是我的DNA

海神「神隊友ASSEMBLE」主題周　唐維傑：拚勁是我的DNA

TPBL職籃宣布與中華籃協合作　5名裁判加入聯盟例行賽執法

TPBL職籃宣布與中華籃協合作　5名裁判加入聯盟例行賽執法

高懸38年全國紀錄被打破　陳玟溥亞洲田徑室內錦標賽60公尺寫6秒61佳績

高懸38年全國紀錄被打破　陳玟溥亞洲田徑室內錦標賽60公尺寫6秒61佳績

奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　羽球亞團賽隊史首闖4強

奇蹟大逆轉！中華女團擊敗日本　羽球亞團賽隊史首闖4強

「咖哩大神」柯瑞持續缺陣不怕　勇士奇兵斯賓塞領軍14分逆轉勝

「咖哩大神」柯瑞持續缺陣不怕　勇士奇兵斯賓塞領軍14分逆轉勝

真的是馬爾他巨獸　洋基工程宣布德古拉加盟

真的是馬爾他巨獸　洋基工程宣布德古拉加盟

追平喬丹！旗子哥寫神紀錄　弗拉格苦情飆32分獨行俠吞6連敗

追平喬丹！旗子哥寫神紀錄　弗拉格苦情飆32分獨行俠吞6連敗

最強黃蜂！睽違28年8連勝　最強新秀神射庫普尼爾轟24分宰火箭

最強黃蜂！睽違28年8連勝　最強新秀神射庫普尼爾轟24分宰火箭

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

【酸CNN沒收視率】川普被問艾普斯坦案　爆氣嗆：妳是最差勁的記者

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國

5湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

最新新聞

1台幣30元看超級盃　串流平台推親民價

2唐西奇又傷　湖人里夫斯砍35分領勝

3吃貨路跑「1km1補給」　國宴鵝48家美食上陣

4

5沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366