快訊／離譜！洋將史東「落跑」加盟蒙古聯賽　戰神將向FIBA申訴

▲戰神洋將史東沒解約竟然「落跑」轉戰蒙古聯賽，戰神球團喊話採取法律途徑處理。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神洋將史東（Diamond Stone）傳出在「沒解約」情況下擅自離隊，並轉往蒙古聯賽，對此戰神球團7日下午發出聲明，強調此行為嚴重違反合約與球隊紀律，將採取必要之法律途徑，並向國際籃球總會(FIBA)提出制裁。

過去曾先後效力台啤英熊、台中太陽等台灣職籃球隊的史東，本季中段加盟戰神，出賽8場平均繳出15.1分、6.6籃板，不料近日卻傳出轉戰蒙古聯賽狀況。對此，戰神球團也發出聲明，強調史東在沒解約情況下擅自離隊，球團予以嚴厲譴責，後續將依合約內容與相關法規，採取必要之法律途徑。

▲針對洋將史東落跑一事，台北戰神聲明。（圖／台北戰神提供）

戰神聲明如下：

針對近日傳出球員史東現於蒙古聯盟出賽之相關訊息，台北台新戰神特此說明如下：

台北台新戰神並未與史東解除合約關係，史東於未經球團同意、亦未完成任何相關程序之情況下擅自離隊，其行為已嚴重違反合約與球隊紀律。

台北戰神球團對於史東此不負責任且破壞團隊運作之行為，予以嚴厲譴責，後續將依合約內容與相關法規，採取必要之法律途徑，並向國際籃球總會(FIBA)提出制裁，以維護球團權益與制度完整性。

台北台新戰神始終重視團隊紀律、合約精神與職業態度，任何違反規範、影響團隊運作之行為，球團皆將嚴正以對，絕不寬貸。



