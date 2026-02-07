金塊又陷傷兵魔咒　「小KD」華森左腿傷勢將長期缺陣

▲本季打出優質表現的金塊小將華森，傳出腿傷將長期缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區勁旅丹佛金塊，本季雖然維持一定戰績與競爭力，但開季至今陣容卻是傷兵不斷。本季在多位主將因傷缺陣情況下，打出優質表現的潛力新星華森（Peyton Watson）傳出左腿筋2級拉傷，預計將可能長期缺陣。

金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）日前終於歸隊，讓球隊重新獲得一哥領軍，在約基奇缺陣這段期間，金塊華森打出黑馬驚奇，近19戰平均可繳出21.5分、5.5籃板、2.7助攻、1.1抄截、1.5阻攻，三分球命中率高達43.9%，甚至被外界認為有名將杜蘭特（Kevin Durant）的既視感存在。

不過華森卻在昨天傳出左腿筋2級拉傷，預計將至少休養4周後，才能重新評估傷勢。本賽季華森至今出賽49場，平均可繳出14.9分、4.9籃板、2.0助攻、1抄截、1.2阻攻，且整體投籃命中率高達49.6%

。

本賽季金塊多名主力遭遇嚴峻傷病問題，除了前述提到的一哥約基奇外，包括布朗（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）、瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）以及戈登（Aaron Gordon）都先後傳出傷勢並長期缺陣。

目前金塊33勝19敗排在西區第3位，但包括休士頓火箭、洛杉磯湖人都僅以1場勝差落後，排名隨時可能進行翻轉。