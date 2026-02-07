哪招！才被交易到巫師　明星長人戴維斯宣布賽季報銷

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季「球員交易截止大限」日前才剛剛結束，本賽季最震撼交易案，「一眉」戴維斯（Anthony Davis）被達拉斯獨行俠交易至華盛頓巫師後，原先外界預期戴維斯將和楊恩（Trae Young）帶領巫師開創新氣象，不料稍早美國媒體報導指出，戴維斯由於手部、腹股溝傷勢，本賽季確定提前報銷。

上賽季在唐西奇（Luka Doncic）的驚天交易案中，戴維斯被交易至獨行俠，當時還被總管視為建隊重要核心。

但戴維斯轉戰獨行俠後，上季僅打9場，本季也只出賽了20場，整體仍是不斷受到傷病狀況困擾。本賽季戴維斯平均繳出20.4分、11.4籃板、2.8助攻、1.1抄截、1.7阻攻，在日前又被交易送往巫師。

美國資深NBA記者海恩斯（Chris Haynes）稍早則爆料指出，戴維斯由於手部以及腹股溝傷勢，確定本賽季剩餘賽事將全數報銷，希望能夠專心備戰2026-27賽季。

不過戴維斯今日受訪時也透露，「自己未來不一定會留在巫師陣營效力，現階段自己的目標仍是總冠軍，因此也會和球團進行討論，了解管理層希望如何幫助球隊朝季後賽目標邁進。」