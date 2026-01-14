5600萬元簽林岱安　陳昭如曝談約過程：離開台南有最好的保障

▲林岱安FA加盟富邦悍將，悍將領隊陳昭如（左）、執行副領隊林威助（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將14日為捕手林岱安舉辦加盟記者會，領隊陳昭如表示，今年是悍將成軍第10年，是相當值得紀念的一年，也歡迎林岱安成為隊史首位透過自由球員（FA）制度加盟的新球員，為球團寫下里程碑。

陳昭如指出，球團其實觀察林岱安多年，認為他在場上一直展現職業態度與領袖精神，是表現穩定、優異的捕手，因此在去年底林岱安行使自由球員、宣告成為自由球員後，悍將便積極展開接觸。外界關心雙方是否很快達成共識，她也說明，包含林威助與後藤光尊總教練都對林岱安長期觀察，因此在洽談過程中很快提出具誠意的方案。

合約內容方面，陳昭如說明這是一紙長達7年的合約，包含5年保障球員合約，最後2年對林岱安或球隊都是選擇權，可轉為教練。合約總值5600萬元，並包含激勵條款。她也補充，合約規劃中同時納入各種教育培訓與長期訓練方案，希望提供球員更完整的支持。

陳昭如也分享洽談過程中與林岱安的互動，表示自己在美國期間曾與林岱安透過電話討論合約，還能聽到林岱安太太在旁關心先生下一份合約。她指出，球團特別注重合約設計，希望林岱安離開台南、到北部發展時，能有最好的安排與保障。

此外，陳昭如也提到，球團日前公布全新教練團，外界關注今年悍將有多達7位日籍教練，她表示希望在成軍第10年的重要節點，以全新教練團組成，讓球員與球迷都有不一樣的感受。她也指出，後藤教練與德山哲也捕手教練特別提前抵台，就是為了歡迎林岱安正式加入，期待他在兩位教練的協助下，帶領捕手群拿出最佳表現，備戰新球季。