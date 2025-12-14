新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投培養

▲韓國京畿道尹藝盛。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

韓國京畿道14日在新北國際城市U18棒球邀請賽以1比2不敵新竹市，身高191公分的投手尹藝盛此役登板，但球速未達預期水準。總教練宋性洙坦言，韓國12月後天氣寒冷，已無室外練習機會，多少影響投手與守備狀況。

此役新竹市側投王翾祈對京畿道繳出完投勝，獲得宋性洙高度評價，直言若放在韓國高中體系，會是「第一名的側投」。不過宋性洙也提到一個現象，在韓國青棒導入 ABS（電子好球帶）系統後，側投投手相對吃虧，因此高中階段側投型投手減少了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到 ABS 對側投不利的原因，宋性洙解釋：「側投投手的球不是從正中間進壘，而是從側邊進來，那種從側邊擦過好球帶的球，常常會被判成壞球，所以側投投手會比較難適應 ABS 系統。」

尹藝盛曾在桃園盃來台出賽，當時宋性洙就提過他最快球速可達152公里，但本場最快僅約143公里。新竹市總教練劉子禾也表示：「有看到相關報導，聽說他球速有150公里，但今天沒有那麼快，變化球也沒有特別突出，不過直球尾勁不錯。」

尹藝盛先發投3局，出現2次保送、被敲2支安打，送出4次三振，沒有失分。宋性洙說：「今天壞球偏多，不然他是一名很好的投手。」至於球速未如預期，他解釋，由於韓國12月開始轉冷，已有一個多月無法進行戶外訓練，只能在室內調整，仍需要時間適應。