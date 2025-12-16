運動雲

再挑戰自由市場　金河成1年2000萬美元續約勇士

▲金河成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

韓籍內野手金河成確定續留亞特蘭大勇士隊。根據美媒報導，金河成已與勇士達成共識，簽下一紙1年、總值2000萬美元的合約，選擇放棄原有的1600萬美元球員選項，再度為下一次自由球員（FA）市場布局。

美國《紐約郵報》名記者海曼（Jon Heyman）16日（台灣時間）透過社群平台披露相關消息。球團目前尚未正式對外宣布，但消息已受到熱議。

金河成去年10月接受肩膀手術，今年球季原與坦帕灣光芒簽下2年2900萬美元合約，該合約總值為3100萬美元。不過復健進度不如預期，導致出賽場次受限，最終於9月2日透過讓渡名單轉戰勇士，轉隊後狀況回穩。本季合計出賽48場，繳出打擊率2成34、5轟、17打點、6盜壘的成績。原本金河成擁有2026年價值1600萬美元的球員選項，但他選擇不執行該條款，成為自由球員。

勇士今年因游擊防區表現不穩備感壓力，金河成加盟後有效提升內野穩定度，也成為球團評估續約的重要因素。儘管勇士曾透過交易補進工具人杜邦（Mauricio Dubón），一度被外界解讀為放棄續約，但最終仍選擇以高於原球員選項400萬美元的價碼留人。

現年30歲的金河成，大聯盟生涯累積588場出賽，打擊率2成42、52支全壘打、84次盜壘，並曾在2023年榮獲國聯工具人金手套獎，防守能力仍是其最大賣點。隨著游擊手FA市場選項有限，金河成此舉也被視為為下一次自由市場再度衝高身價的重要布局。

關鍵字： 金河成勇士隊續約大聯盟自由球員

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

