玉山全國青棒實務技術指導研習會開訓　吳念庭分享台日差異

▲ 玉山全國青棒實務與技術指導硏習會 ，吳念庭 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 玉山全國青棒實務與技術指導硏習會。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山銀行長期支持臺灣青棒，已連續19年贊助「玉山盃全國青棒錦標賽」，培育台灣基層棒球人才；除此之外，玉山銀行每年攜手中華棒協、臺灣世界少棒聯盟舉辦一系列活動，包括引進國際水準師資，規劃各項訓練營，向下紮根，希望提升國內青棒水準。

「玉山全國青棒實務與技術指導研習會」邀請到現任日本慶應義塾大學棒球隊監督的堀井哲也先生擔任主講師，堀井哲也監督曾率隊贏得日本社會人及大學全國冠軍，也是2025年侍日本U23代表隊監督。12月16-18日將在國立體育大學棒球場分享其帶兵哲學及實務，共有30名來自玉山盃參賽各縣市的青棒教練與會研習。

開訓儀式邀請到歷經日本高中、大學及職業棒球的吳念庭，吳念庭甫以3成28的打擊率，獲得2025年中華職棒打擊王頭銜，在開訓儀式中分享其親身經歷的台日棒球教學差異。

吳念庭高中就讀岡山縣共生高校，升上大學，則是在日本第一工業大學（鹿兒島）棒球隊，畢業後，於2015年獲日本職棒埼玉西武獅隊第七輪指名加盟，累計日本職棒共有7年經歷，曾於2021年以傑出的得點圈打擊表現，締造「得點圈之鬼」美名。吳念庭於2024年回台加入中華職棒，目前效力於中華職棒台鋼雄鷹。他也曾獲選為2022年亞運棒球項目、2023年WBC及2026年 WBC 資格賽中華隊國手。

玉山銀行長期投入推動臺灣青棒，除連續19年贊助「玉山盃全國青棒錦標賽」外；每年也針對資源較缺乏的青棒隊伍，安排球具捐贈及「防護營-運動傷害防護講習」，2025年分別捐贈給金門縣的金門農工及嘉義市的嘉義高中，希望協助球隊戰力提升，更上一層樓。

2007年以來，玉山銀行每年並與中華棒協合作，引進國際、職棒等級師資，舉辦訓練營，期望透過全方位的支持，提升國內青棒水準；自2007年以來，中華青棒隊曾兩度奪得世界盃青棒冠軍（2010、2019），也兩度勇奪亞洲青棒冠軍（2007、2024），能有如此成績，玉山銀行的長期支持，功不可沒。

