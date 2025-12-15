陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

▲台鋼雄鷹球員公告。（圖／台鋼提供）



記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹在2025年球季進入尾聲之際，球團宣布王梓安、福永春吾因生涯規畫將展開新階段，兩人自2023年加入球隊以來，從二軍起步，以不同身分陪伴球隊成長，台鋼雄鷹也感謝兩人這段時間的投入與貢獻，並祝福未來一切順利。

王梓安的棒球生涯歷經多次轉折。早在2009年，他曾被美國職棒芝加哥小熊以30萬美元簽下，旅美期間至2011年返台發展；2013年中職選秀第4輪被中信兄弟選中，長年在體系中努力打拚，卻在2022年季後遭到釋出。

不過王梓安並未就此離開職棒舞台，2023年獲邀參加台鋼雄鷹測試並順利通過，重新披上球衣，從二軍出發；同年在中職二軍出賽14場，其中9場先發，投47.2局，繳出3勝4敗、1次中繼成功，送出23次三振，防禦率3.97，展現穩定貢獻。

2024年，王梓安轉換跑道，轉任球探角色，投入基層潛力新秀的發掘工作，將多年職棒經驗轉化為另一種形式，持續為球隊未來戰力奠基。

福永春吾出生於日本大阪府高槻市，自小熱愛棒球，職業生涯橫跨日本職棒阪神虎隊、多國獨立聯盟以及墨西哥職棒等舞台，巔峰球速曾達158公里以上，以多變球路與三振能力聞名。

2023年6月7日，台鋼雄鷹宣布簽下福永春吾，成為隊史第一位外籍選手，象徵球隊建構戰力藍圖的重要一步；來台後福永迅速融入團隊，不僅積極學習中文，甚至能以中文與隊友基本溝通，展現高度職業態度與跨文化適應能力。

在中職二軍例行賽中，福永春吾出賽3場先發，累計16.1局投球，防禦率2.20，送出12次三振，表現穩健；然而，7月18日先發後因手肘不適退場，後續診斷為韌帶撕裂，職業生涯面臨重大考驗。

球團於2023年8月21日宣布，福永春吾卸下選手身分，轉任助理投手教練，協助年輕投手成長；其後歷任2024年二軍助理投手教練、2025年二軍育成部門教練，持續在農場體系中發揮影響力，將自身經驗傳承給後進。

台鋼雄鷹公告全文：

