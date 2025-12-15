運動雲

>

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

▲馬鋼。（圖／富邦悍將提供）

▲馬鋼。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰新球季，富邦悍將持續進行戰力補強，15 日宣布與保留名單外內野手馬鋼達成加盟共識。正在服役的馬鋼，在加盟消息曝光後，也在休息時間於社群平台發表長文，感謝兄弟照顧、味全接觸以及富邦悍將為他開啟另一扇窗。

回顧自己自高中畢業投入中職選秀、加入中信兄弟的心路歷程。他提到，從南投到台中求學，洲際棒球場距離住家僅十分鐘，能披上兄弟球衣始終充滿興奮與感動，即使已過五年，那份初入職棒的緊張與期待仍歷歷在目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到 11 月 28 日未被列入保留名單的當下，馬鋼坦言心情相當複雜，尤其人在軍中，更需要時間消化與思考。他也感謝中信兄弟球團多年栽培，以及教練、學長們在技術、生活與心態上的指導與關照，直言對兄弟只有滿滿感謝與不捨。

同時，馬鋼也在文中感謝味全龍在名單公布後第一時間關心與接觸，讓他感受到自身努力被肯定。最終選擇加入富邦悍將，他形容是「另一扇窗」的開啟，並特別感謝後藤光尊總教練在二軍賽季期間的觀察與信任。馬鋼表示，將把握重新出發的機會，退伍後全力備戰，期盼在新賽季為悍將做出實質貢獻。

馬鋼社群貼文全文

高中剛畢業的我，在好運來參加中華職棒選秀，很榮幸能夠被中信兄弟指名。

因為讀書的關係，從南投來到台中居住，洲際棒球場就在離家十分鐘的地方。能夠成為中信兄弟的一員，除了興奮，還是興奮。

還記得報到那天，劉領隊的熱情歡迎，看到從小喜歡的球星們站在面前。即使經過了五年多，那份緊張興奮感，還是深刻。

所以當 11.28 被通知未列入保留名單時，儘管中信球團同時仍表達會洽談年度新約，但人在軍中，心情還是十分複雜。

經過兩週思考、消化，也收到很多關心的訊息。要做出這樣的決定，真的很煎熬與不捨。

從加入力行少棒以來，就是希望有天能夠在一軍舞台知道自己的能耐。

進入職棒後，看著許多前輩的來來去去，更能體會運動生命的短暫，以及舞台殘酷競爭的現實。

對於中信兄弟球團，除了感謝，還是感謝！！！
感謝二軍辛苦指導我的恰哥與每位教練；感謝思齊學長教導我理財；也感謝許多學長們的關心與鼓勵。

原來，要做出一個重大改變，是這麼不容易的事情。

同時，也要感謝味全球團。名單公布當晚就來電關心，也積極邀約，讓我感受到今年賽季的突破，有獲得肯定。

最後，感謝我的信仰。

感謝主，透過富邦悍將，為我開啟另一扇窗。謝謝後藤光尊總教練，因為今年二軍賽季的對戰與觀察，給予我重新出發的機會。

目前仍在報效國家的我，將於年底退伍。我會積極備戰新球季春訓，期待在明年的賽季，能夠為富邦悍將做出貢獻。

中信兄弟　馬鋼
下台一鞠躬。

陸軍二兵　馬鋼
已著全富武莊，待命集合。

關鍵字： 標籤:馬鋼富邦悍將中信兄弟職棒戰力補強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟未留成轉機　繼林書逸後馬鋼也有望轉戰富邦悍將

兄弟未留成轉機　繼林書逸後馬鋼也有望轉戰富邦悍將

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

領航猿上演東超史上最大逆轉　克服26分落後最後反贏18分

領航猿上演東超史上最大逆轉　克服26分落後最後反贏18分

悍將補強不停歇！內野手馬鋼加盟強化內野　新教頭後藤光尊好印象

悍將補強不停歇！內野手馬鋼加盟強化內野　新教頭後藤光尊好印象

生涯從洋基出發又回到起點？金恩縮小選項　美東3強開搶

生涯從洋基出發又回到起點？金恩縮小選項　美東3強開搶

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

前桃猿22歲投手賴知頎續拚舞台　葉總親自測試有望披龍袍

前桃猿22歲投手賴知頎續拚舞台　葉總親自測試有望披龍袍

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

山本由伸披侍Japan戰袍？　道奇總經理：現在談還太早

山本由伸披侍Japan戰袍？　道奇總經理：現在談還太早

包翠英見坣娜肺腺癌離世　 嘆：說不定下次就是我

熱門新聞

兄弟未留成轉機　繼林書逸後馬鋼也有望轉戰富邦悍將

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

領航猿上演東超史上最大逆轉　克服26分落後最後反贏18分

悍將補強不停歇！內野手馬鋼加盟強化內野　新教頭後藤光尊好印象

生涯從洋基出發又回到起點？金恩縮小選項　美東3強開搶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟未留成轉機　馬鋼可望披藍袍

2韓國側投變少了！教頭曝不利關鍵

3超越喬丹　勇士柯瑞寫史上第一神紀錄

4領航猿上演東超史上最大逆轉

5悍將補強不停歇！內野手馬鋼加盟強化內野

最新新聞

1快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！

2今永昇太談回歸小熊不留後路

3柯瑞12顆三分球48分　勇士仍吞2連敗

4林安可感謝球迷見面會明年1月11台南登場

5馬鋼感性告別兄弟　落腳悍將發文

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

【當場竄火球】雲林斗南白車迎面猛撞奪2命！

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366