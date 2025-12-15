馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

▲馬鋼。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰新球季，富邦悍將持續進行戰力補強，15 日宣布與保留名單外內野手馬鋼達成加盟共識。正在服役的馬鋼，在加盟消息曝光後，也在休息時間於社群平台發表長文，感謝兄弟照顧、味全接觸以及富邦悍將為他開啟另一扇窗。

回顧自己自高中畢業投入中職選秀、加入中信兄弟的心路歷程。他提到，從南投到台中求學，洲際棒球場距離住家僅十分鐘，能披上兄弟球衣始終充滿興奮與感動，即使已過五年，那份初入職棒的緊張與期待仍歷歷在目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到 11 月 28 日未被列入保留名單的當下，馬鋼坦言心情相當複雜，尤其人在軍中，更需要時間消化與思考。他也感謝中信兄弟球團多年栽培，以及教練、學長們在技術、生活與心態上的指導與關照，直言對兄弟只有滿滿感謝與不捨。

同時，馬鋼也在文中感謝味全龍在名單公布後第一時間關心與接觸，讓他感受到自身努力被肯定。最終選擇加入富邦悍將，他形容是「另一扇窗」的開啟，並特別感謝後藤光尊總教練在二軍賽季期間的觀察與信任。馬鋼表示，將把握重新出發的機會，退伍後全力備戰，期盼在新賽季為悍將做出實質貢獻。

馬鋼社群貼文全文

高中剛畢業的我，在好運來參加中華職棒選秀，很榮幸能夠被中信兄弟指名。

因為讀書的關係，從南投來到台中居住，洲際棒球場就在離家十分鐘的地方。能夠成為中信兄弟的一員，除了興奮，還是興奮。

還記得報到那天，劉領隊的熱情歡迎，看到從小喜歡的球星們站在面前。即使經過了五年多，那份緊張興奮感，還是深刻。

所以當 11.28 被通知未列入保留名單時，儘管中信球團同時仍表達會洽談年度新約，但人在軍中，心情還是十分複雜。

經過兩週思考、消化，也收到很多關心的訊息。要做出這樣的決定，真的很煎熬與不捨。

從加入力行少棒以來，就是希望有天能夠在一軍舞台知道自己的能耐。

進入職棒後，看著許多前輩的來來去去，更能體會運動生命的短暫，以及舞台殘酷競爭的現實。

對於中信兄弟球團，除了感謝，還是感謝！！！

感謝二軍辛苦指導我的恰哥與每位教練；感謝思齊學長教導我理財；也感謝許多學長們的關心與鼓勵。

原來，要做出一個重大改變，是這麼不容易的事情。

同時，也要感謝味全球團。名單公布當晚就來電關心，也積極邀約，讓我感受到今年賽季的突破，有獲得肯定。

最後，感謝我的信仰。

感謝主，透過富邦悍將，為我開啟另一扇窗。謝謝後藤光尊總教練，因為今年二軍賽季的對戰與觀察，給予我重新出發的機會。

目前仍在報效國家的我，將於年底退伍。我會積極備戰新球季春訓，期待在明年的賽季，能夠為富邦悍將做出貢獻。

中信兄弟 馬鋼

下台一鞠躬。

陸軍二兵 馬鋼

已著全富武莊，待命集合。