隊史最大約要來了？樂天桃猿拚月薪百萬長約提前綁定林立

▲▼ 2025中職台灣大賽G5，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2025中職台灣大賽G5，林立。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿今年頻頻被外界點名出現「省錢操作」，但在球隊當家看板球星林立身上，桃猿已端出一紙年限超過5年、月薪突破百萬元、總額破億元的長約，力拚在林立取得自由球員（FA）資格前完成續約，有望改寫隊史紀錄。

林立明年球季結束後才會正式具備FA身分，樂天桃猿為避免他進入自由市場，計畫比照過去統一獅提前綁定陳傑憲的模式，搶先出手留人。據悉，球團目前正與林立的經紀人積極洽談，有望近日達成共識。

據了解，這份合約年限至少5年以上、月薪上看百萬元以上，總值有望突破億元門檻。有望超過林泓育的隊史最大約，他在2014年簽下的5年、總值2760萬元，月薪紀錄則為90萬元。

林立是2017年選秀第2輪被桃猿指名，進入職棒後迅速成長為聯盟頂級打者，生涯曾拿下3屆打擊王、安打王、打點王，並於2019年勇奪台灣大賽MVP、2022年獲選年度MVP，今年更率隊拿下改名後首座總冠軍，被視為球隊精神領袖。

日前林立談及續約話題時展現幽默一面，笑說：「5年以上嗎？看有沒有機會20年？」但也強調相關細節已全權交由經紀公司處理，自己專注於新球季準備，「比較適合我的，他會告訴我，明年我還是在樂天。」

在球團今年歷經食安風波、二軍宿舍環境爭議等狀況下，球團先在15日公布新教練團陣容，盼能讓團隊運作順利穩定也讓球迷安心，若能順利與林立完成破億續約，有望展現長期經營的誠意。

