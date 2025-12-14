溫班亞瑪回歸21分鐘轟22分！賞雷霆第2敗　馬刺闖NBA盃冠軍戰

WEMBY SWAT.

記者游郁香／綜合報導

16連勝的衛冕軍雷霆今（14）日出戰馬刺，爭搶今年NBA 盃冠軍戰門票，黑衫軍迎回因傷缺席 12 場的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他僅上場 21 分鐘就攻下 22 分、9 籃板，率隊在一度落後 16 分的情況下，以 111 比 109 逆轉擊敗奧克拉荷馬，送給對手本季第 2 敗。

這場勝利終結雷霆的 16 連勝，他們賽後戰績變成 24 勝 2 敗，錯失締造 NBA 史上最佳開季（25 勝 1 敗）的機會。對馬刺而言，這不只是晉級，更是一場宣告——溫班亞瑪回來了。

▲溫班亞瑪復出首戰僅打 21 分鐘就轟下 22 分，率馬刺逆轉雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪因左小腿拉傷休養期間，馬刺仍打出 9 勝 3 敗的佳績，但他復出的影響力今日立刻顯現。此役第2節開始前，他脫下熱身長褲準備上場時，馬刺球迷立刻爆出歡呼聲；儘管黑衫軍半場落後 3 分，他短短 7 分鐘就繳出正負值 +20，全場 21 分鐘正負值高達 +21，效率驚人。

馬刺在上半場尾聲打出一波 13 分攻勢穩住局面，第 3 節再拉出 10 分攻勢，以 62 比 56 反超比分，為緊張刺激的決勝節奠定基調。溫班亞瑪從板凳出發，全場 11 投 6 中，另有9籃板、 2 阻攻，徹底改變場上攻防平衡。

▲馬刺終結雷霆 16 連勝，也阻止對手締造史上最佳開季紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

團隊火力同樣關鍵。瓦塞爾（Devin Vassell）攻下 23 分，福克斯（De’Aaron Fox）與卡索（Stephon Castle）各拿 22 分。雷霆方面，一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下 29 分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）與二當家威廉斯（Jalen Williams）各得 17 分，仍難挽敗局。

這也是雷霆連續第 2 年在拉斯維加斯吞敗，去年他們同樣在決賽失利。反觀馬刺，擊敗賽前 24 勝 1 敗的雷霆、終結對手的 16 連勝，躍升西區第4，昂首闖進 NBA 盃冠軍戰，將於下周三對決紐約尼克爭冠。

在這場被外界形容為「本季至今最佳一戰」的比賽中，溫班亞瑪用有限的上場時間，展示他無限的影響力，也讓整個聯盟再次意識到——馬刺的時代核心，正式歸位。

▲雷霆吞下本季第2敗，無緣NBA盃冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）