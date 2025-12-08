平鎮李星漢目標職棒！刷新個人最速奪MVP　鋁棒聯賽個人獎出爐

▲平鎮高中相隔3年再度抱回高中鋁棒聯賽冠軍。李星漢飆速149穩投拿MVP。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中鋁棒聯賽冠軍落幕，平鎮高中擊敗穀保家商奪下隊史第 7 冠，賽後最亮眼的焦點無疑是飆出 149 公里火球的平鎮王牌李星漢。除了抱回勝投，他也以決賽關鍵表現拿下本屆 MVP。

平鎮總教練吳柏宏透露，今年抽籤形勢對平鎮相當有利，教練團打算把兩名高三投手李星漢、宋書桓留到最後一場冠軍戰使用。吳柏宏說：「李星漢本來球速就不錯，11 月底斗六市長盃就已經投到 148 公里。高三心態成熟，控球更理想。」

此外，他也談到鋁棒組選手常因經驗不足表現起伏，因此球隊強調增加經驗比輸贏重要，能拿到冠軍，代表努力被看到，感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校方的支持，幫助球隊發展。

李星漢此戰 先發 5.2 局失 4 分（1 分自責），最快球速飆到 149 公里，刷新個人極速。他坦言：「昨天知道要投冠軍戰有點緊張，前五局感覺都不錯，6 局節奏亂掉比較可惜，本來想要完投。」談到過去兩年的課題，他說控球一直是心裡的障礙感謝吳柏宏教練、羅健銘教練、林煜清前教練的指導，未來以進職棒為目標。

本屆高中鋁棒聯賽獎項如下：

<<團體獎>>

第一名：平鎮高中

第二名：穀保家商

第三名：普門中學

第四名：北科附工

第五名：大理高中

第六名：壽山高中

第七名：大溪高中

第八名：南英商工



<<個人獎>>

打擊獎第一名：普門中學#9簡紹翔

打擊獎第二名：北科附工#4陳得瑋

打擊獎第三名：穀保家商#7曾凱恩

打點獎：普門中學#9簡紹翔

全壘打獎：南英商工#4陳勁融

投手獎：北科附工#16陳揚茗

MVP：平鎮高中# 1李星漢

最佳教練獎：（平鎮高中）吳柏宏、張竣凱、林鴻偉