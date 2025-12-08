捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

▲姚冠瑋。（圖／富邦悍將提供）



記者楊舒帆／綜合報導

中職各隊公布 60 人保留名單後，戰力外球員去向備受關注。富邦悍將捕手姚冠瑋傳出有望披上紅色戰袍，轉戰味全龍，補上龍隊補強捕手的缺口。

29 歲的姚冠瑋於 2019 年季中選秀被富邦以第四輪選入，今年開季因傷在二軍調整，整季沒有一軍出賽，在二軍出賽 25 場，打擊率 .216。生涯累計一軍 109 場，打擊率 .236、上壘率 .316、長打率 .277，其中 2023 年出賽 63 場，是他出賽量最高的一年，也展現出場上領導能力。

今年休季捕手市場異常熱絡，林岱安以 FA 身分從統一獅加盟富邦悍將、劉時豪遭味全龍戰力外後立即被台鋼雄鷹網羅。外界稱60人外名單為「真FA」，姚冠瑋也被點名為其中熱門人選之一，據了解味全龍積極接觸並已達成共識。對此，龍隊領隊丁仲緯回應，「球團針對明年戰力補強方向，持續針對各種可能性進行評估，如有確定會對外說明。」

面對生涯轉折，姚冠瑋曾在12月1日於 IG 發文，向富邦悍將表達感謝。他寫道：「衷心感謝富邦球團，在 2019 年帶我進入職業的大門。這六年半裡，我學到很多，也遇到許多隊友、教練與後勤團隊，我們一起經歷風風雨雨，成為棒球人生的養分。沒能和大家一起拋出期待的藍海是我的遺憾，但能共事、一起努力，是我人生最美的回憶。」

他也感謝過去幾天給予鼓勵的球迷與朋友，「你們的關心我都有收到，也放在心裡。讓我重新振作起來。在這條路的轉折點，我會繼續努力往前走。未完待續。」