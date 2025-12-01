運動雲

>

張宥謙回關懷盃想起游擊夢　U18曾偉喆入獅隊黏踢踢：當我的鬧鐘

▲張宥謙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張宥謙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

統一獅首輪新秀張宥謙30日首度以職棒球員身分參與關懷盃回饋活動，回顧首個職棒球季，他直言有不少收穫，也有很多需要修正之處；自季中選秀加入的U18隊友曾偉喆更成為他增重路上的最佳夥伴，兩人一起研究晚餐要吃什麼，睡午覺也是由曾偉喆當「人體鬧鐘」喚醒。

張宥謙先自爆小時候其實不是強投，「我國小完全沒有投球，是守游擊，而且常漏接，可能場地太爛吧！」一直到國中遇到啟蒙教練陽東益，才被發現具備投手天賦，從此開啟「投手＋游擊」的二刀流之路，比賽中也曾守過外野。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便現在已是職棒投手，他依舊藏著「游擊夢」，笑稱：「國小、國中一直覺得游擊手最帥！除了捕手外是帶領全隊的守備位置，而且很多球都會打到那裡，很有存在感。」

回顧新人球季，張宥謙也透露，自己春訓時曾有肩傷，導致上場投球會下意識閃避疼痛，進而影響發力，「教練拿我高中比賽影片跟今年比賽影片比對，真的差很多，是全身的發力都不好。」

在統一獅投手教練群指導下，他目前持續調整投球機制，「不是改動作，而是把不好的地方調整回來。」他認為第一年能有不錯的內容，主要是「打者對我還很陌生」，要維持成績還得繼續努力。

談到加入職棒後的生活，他笑說自己和曾偉喆幾乎形影不離，「下午睡醒他就打來叫我起床，我都沒設鬧鐘，他就是我的鬧鐘，不然晚上會睡不著。」

兩人都在增重計畫中，每天最重要的事就是研究晚餐該吃什麼，「不能亂吃，又不能天天吃一樣的，又要吃得飽，我們每天都在想這個。」目前張宥謙體重目標為82公斤，「但可能還不太夠，要慢慢增，不希望一次增太多。」

展望新球季，他不急著談防禦率或勝投的數字，「成績先不說吧！就是局數，該有的局數還是要有，因為今年整個賽季來講，投起來就是真的很少局數。」

關鍵字： 統一獅張宥謙職棒增重計畫投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

味全龍教練團大地震！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教頭

味全龍教練團大地震！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教頭

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

「三民小林智勝」看偶像影片模仿打擊　遇本尊卻害羞只敢握手

「三民小林智勝」看偶像影片模仿打擊　遇本尊卻害羞只敢握手

張宥謙回關懷盃想起游擊夢　U18曾偉喆入獅隊黏踢踢：當我的鬧鐘

張宥謙回關懷盃想起游擊夢　U18曾偉喆入獅隊黏踢踢：當我的鬧鐘

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

熱門新聞

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

味全龍教練團大地震！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教頭

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

2味全龍教練團大地震！

3徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5相隔12年再訪台　渡邊雄太感受熱情

最新新聞

1洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距

2味全龍教練團大地震！

3千賀滉大告知大都會想留下

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5「三民小林智勝」看偶像影片模仿打擊

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366