張宥謙回關懷盃想起游擊夢　U18曾偉喆入獅隊黏踢踢：當我的鬧鐘

▲張宥謙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

統一獅首輪新秀張宥謙30日首度以職棒球員身分參與關懷盃回饋活動，回顧首個職棒球季，他直言有不少收穫，也有很多需要修正之處；自季中選秀加入的U18隊友曾偉喆更成為他增重路上的最佳夥伴，兩人一起研究晚餐要吃什麼，睡午覺也是由曾偉喆當「人體鬧鐘」喚醒。

張宥謙先自爆小時候其實不是強投，「我國小完全沒有投球，是守游擊，而且常漏接，可能場地太爛吧！」一直到國中遇到啟蒙教練陽東益，才被發現具備投手天賦，從此開啟「投手＋游擊」的二刀流之路，比賽中也曾守過外野。

即便現在已是職棒投手，他依舊藏著「游擊夢」，笑稱：「國小、國中一直覺得游擊手最帥！除了捕手外是帶領全隊的守備位置，而且很多球都會打到那裡，很有存在感。」

回顧新人球季，張宥謙也透露，自己春訓時曾有肩傷，導致上場投球會下意識閃避疼痛，進而影響發力，「教練拿我高中比賽影片跟今年比賽影片比對，真的差很多，是全身的發力都不好。」

在統一獅投手教練群指導下，他目前持續調整投球機制，「不是改動作，而是把不好的地方調整回來。」他認為第一年能有不錯的內容，主要是「打者對我還很陌生」，要維持成績還得繼續努力。

談到加入職棒後的生活，他笑說自己和曾偉喆幾乎形影不離，「下午睡醒他就打來叫我起床，我都沒設鬧鐘，他就是我的鬧鐘，不然晚上會睡不著。」

兩人都在增重計畫中，每天最重要的事就是研究晚餐該吃什麼，「不能亂吃，又不能天天吃一樣的，又要吃得飽，我們每天都在想這個。」目前張宥謙體重目標為82公斤，「但可能還不太夠，要慢慢增，不希望一次增太多。」

展望新球季，他不急著談防禦率或勝投的數字，「成績先不說吧！就是局數，該有的局數還是要有，因為今年整個賽季來講，投起來就是真的很少局數。」