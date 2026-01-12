續約談判僵局！ESPN曝洋基已「假設留不住」貝林傑　找其他人選

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基與外野手貝林傑（Cody Bellinger）的續約談判持續陷入僵局，隨著合約年限與平均年薪始終無法取得共識，球團內部對於他「可能轉戰他隊」的心理準備已逐漸成形；ESPN記者歐尼（Buster Olney）近日指出，洋基目前已「假設貝林傑將不會續留」，並開始評估替代方案。

貝林傑在去年美聯分區系列賽結束後，曾公開表態「絕對有興趣」繼續披上條紋戰袍，而洋基方面同樣釋出高度善意；總經理凱許曼（Brian Cashman）在冬季會議期間直言：「他去年對我們影響很大，如果條件合適，我們非常希望他能回來。」

不過據日前美媒報導，洋基最新報價約為5年、年薪至少3000萬美元，與阿隆索（Pete Alonso，5年1.55億美元）與史瓦柏（Kyle Schwarber，5年1.5億美元）今冬所簽合約相近，但貝林傑方面希望獲得長達7年的承諾，雙方立場明顯存在落差。

貝林傑上季薪資為2750萬美元，出賽152場，繳出打擊率.272／上壘率.334／長打率.480，並擊出29轟、98分打點、13次盜壘；2024年12月他被小熊交易至洋基時，小熊仍負擔其中250萬美元薪資，作為清理團隊薪資空間的一環。

從進階數據來看，貝林傑在2025年累積5.1bWAR，是他自2019年以來的最佳表現，當年他效力洛杉磯道奇並以8.7bWAR奪下國聯MVP；不過，其生涯近年起伏不小，2021年在道奇表現下探（-1.6 bWAR），2023年於小熊反彈（4.8 bWAR），2024年再度下滑（2.2 bWAR），直到轉戰布朗克斯後才重新回穩，這也讓球團在長期投資上格外謹慎。

即便如此，貝林傑在自由市場依舊搶手，其經紀人波拉斯（Scott Boras）透露，至少已有8支球隊與其接觸。

一旦貝林傑確定離隊，洋基的選項並不算多；外野自由市場中，塔克（Kyle Tucker）被視為最高等級人選，但據MLB者范桑德（Mark Feinsand）報導，塔克尋求至少3億美元的長約，部分業界評估甚至上看4億美元，對已背負多筆巨額合約的洋基而言，壓力不小。

凱許曼也曾坦言：「我們是一支積極的球隊，但已經有不少非常龐大的合約在身上，這會影響其他層面的操作空間。」

相較之下，多倫多藍鳥游擊手比歇特（Bo Bichette）被視為更具彈性的轉向方案，不僅能補強右打火力，還可削弱分區對手；傳出比歇特的身價同樣落在3億美元區間，並已安排與費城人會面。

從配置上看，比歇特可在季初暫守游擊，等待沃爾普（Anthony Volpe）自左肩手術復出，但球探普遍認為，他長期更適合二壘或三壘，勢必牽動奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、麥克馬洪（Ryan McMahon）等人的位置調整，並開啟交易空間。