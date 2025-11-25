運動雲

總冠軍MVP金賢洙告別LG　震撼加盟KT巫師簽3年1億合約

▲金賢珠。（圖／KT巫師IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職「打擊機器」金賢洙（Kim Hyun-soo）正式脫下LG Twins戰袍！KT巫師25日宣布，與金賢洙完成3年、總額50億韓元（約新台幣1億元）的自由球員（FA）合約，他將轉戰水原KT巫師展開新篇章。

金賢洙2006年以培訓球員身分加入斗山熊，生涯曾挑戰大聯盟兩季，2018年起效力LG至今。原本與LG簽下的「4＋2年最多115億合約」未達續約條件，今年再度成為FA，最終以全額保障的3年契約加盟KT，這也是他個人生涯第3份FA大約，累計在韓職光靠FA就拿下255億韓元。

金賢洙生涯累績2221場出賽，打擊率0.312、261轟、1522打點，被KT評為聯盟頂級打者之一。球團也特別強調，他在KBO累積2532支安打，排名史上第3。而且在今年韓國大賽拿下MVP，成為LG雙子奪冠功臣。

金賢洙透過球團表示：「感謝KT肯定我的價值。談判拉得有點久，對LG與KT都覺得抱歉。我會盡全力幫助球隊拿出好成績，場上場下都會以身作則。也要向一直支持我的LG球迷深深致謝。」

KT團長羅度鉉則說：「他是聯盟最頂尖打者之一，我們相信離開蠶室、轉到水原後，成績會更亮眼；同時也期待他成為球隊的精神支柱。」

