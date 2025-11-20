「顧問」庫班否認交易戴維斯傳聞　獨行俠本季仍以競爭為目標

▲庫班否認交易戴維斯傳聞。（圖／CFP）

達拉斯獨行俠日前在開季不順之際解僱總管哈里森（Nico Harrison），外界隨即揣測球隊是否打算啟動重建，包括交易明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），不過前獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）明確否認相關傳聞，強調球隊本季仍以競爭為目標，沒有任何送走戴維斯的計畫。

根據《The Athletic》報導，獨行俠本季至今僅繳出4勝11敗的成績，情勢黯淡之際外界十分關注，現任老闆杜蒙（Patrick Dumont）是否考慮提前拆隊，然而庫班代表杜蒙回應，「我們不會，我們想試著贏球。」

外界多認為此舉直接澄清戴維斯的去留，但也與多家媒體報導有所出入，包括《ESPN》指出，獨行俠有意探索交易選項，部分球隊也預期他們將測試市場熱度。

美媒另外指出，在實際決策脈絡中，庫班的影響力成為關鍵議題。依照球隊現行架構，杜蒙仍掌握最終決策，球隊籃球事務則由代理總管芬利（Michael Finley）與里卡迪（Matt Riccardi）暫時主導。《ESPN 》報導也提到，庫班近期正嘗試重新取得部分籃球運作權力。

庫班則在受訪時進一步說明，表示自己目前以「顧問」角色協助杜蒙，但球隊所有最終決策皆由杜蒙拍板，「他做出所有最終決定，我會在我能幫上忙的地方協助他。」

庫班回憶，「我原本以為賣掉股份後，仍能繼續管理球隊，但NBA不讓我把那份文件放進協議，而我也不想簽僱傭契約，於是我只好順其自然，看事情會怎麼發展。」

然而，獨行俠也面臨現實壓力，球隊目前戰績身處西區後段，距離前6名已有5.5場勝差，且戴維斯因小腿拉傷至少還需缺陣1周，更大的困境在於選秀權佈局，獨行俠掌握2026年首輪籤，但2027至2030年選秀權皆不在手中，提升了現階段選擇方向的重要性。

這也使另一種聲音浮現，趁仍有價值時「交易戴維斯」，甚至在休賽季再評估厄文（Kyrie Irving）的處置，轉而以弗拉格（Cooper Flagg）與里夫利二世（Dereck Lively II）為核心重新建構未來，並回到樂透區為弗拉格尋找長期搭檔。