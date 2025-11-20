運動雲

>

10屆全明星戴維斯恐再被交易？　ESPN名記者：獨行俠將聽取報價

記者游郁香／綜合報導

獨行俠本季戰績跌至西區後段班後，傳出他們計畫以18歲的天才狀元弗拉格（Cooper Flagg）為核心重新打造陣容，並探索資深長人戴維斯（Anthony Davis）的交易市場。儘管前老闆庫班（Mark Cuban）公開否認會送走這位10屆全明星，但《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（20）日在節目上爆料，達拉斯已準備聽取報價。

在主導唐西奇（Luka Doncic）交易案的前總管哈里森（Nico Harrison）遭到解僱後，聯盟內部普遍預期，獨行俠至少會聆聽關於戴維斯的交易報價。簡單來說，就是獨行俠是時候「轉向」，改圍繞弗拉格進行重建。

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲10屆全明星長人戴維斯再次陷入交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

不過獨行俠前老闆、目前仍是球隊小股東的庫班（Mark Cuban）卻告訴《The Athletic》，球隊沒打算交易戴維斯。他在電子郵件中回答有關他與現任老闆杜蒙（Patrick Dumont）是否會尋求送走戴維斯的問題時明確表態，「我們不會，我們想試著贏球。」

這與等多家媒體聽到的情況相反。對此《 NBC 體育 》分析，若獨行俠真的有意交易某位球員，總管、老闆等高層人士此時發表這樣的言論，完全是說了「該說的話」，目的就是取得或維持談判籌碼，因此要對庫班的言論持保留態度。

《ESPN》權威記者查拉尼亞今日也在節目上明確表示，獨行俠將聽取關於戴維斯的交易報價、探索他的交易價值，藉此在2026年選秀會獲得一個高順位選秀權，而這位32歲明星長人的健康狀況成了關鍵因素。

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯健康成疑，成為交易市場上的變數。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠弗拉格戴維斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

佐藤由規天天盯訓徐翔聖　點出台日混血好手成長與下一步課題

佐藤由規天天盯訓徐翔聖　點出台日混血好手成長與下一步課題

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

【住宅區陷火海】日本大火「狂燒20小時」　火勢飄過海...170建築燒毀

熱門新聞

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

2台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

3美國男籃危機　詹皇、柯瑞參賽機率低

4從WBC到MLB　Netflix正式進軍大聯盟

5真美子話題度暴衝　夫妻廣告合體近了？

最新新聞

1大谷翔平「理想名人夫妻」勇奪第2！

2美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

3NBA傷病潮！啟動生物力學評估計畫

4姜白虎不去大聯盟　 確定加盟韓華鷹

5佐佐木朗希新賽季「先發規劃」曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366