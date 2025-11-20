10屆全明星戴維斯恐再被交易？　ESPN名記者：獨行俠將聽取報價

On the Dallas Mavericks and Anthony Davis for ESPN NBA Countdown: pic.twitter.com/RkREx0cbVo — Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠本季戰績跌至西區後段班後，傳出他們計畫以18歲的天才狀元弗拉格（Cooper Flagg）為核心重新打造陣容，並探索資深長人戴維斯（Anthony Davis）的交易市場。儘管前老闆庫班（Mark Cuban）公開否認會送走這位10屆全明星，但《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（20）日在節目上爆料，達拉斯已準備聽取報價。

在主導唐西奇（Luka Doncic）交易案的前總管哈里森（Nico Harrison）遭到解僱後，聯盟內部普遍預期，獨行俠至少會聆聽關於戴維斯的交易報價。簡單來說，就是獨行俠是時候「轉向」，改圍繞弗拉格進行重建。

▲10屆全明星長人戴維斯再次陷入交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

不過獨行俠前老闆、目前仍是球隊小股東的庫班（Mark Cuban）卻告訴《The Athletic》，球隊沒打算交易戴維斯。他在電子郵件中回答有關他與現任老闆杜蒙（Patrick Dumont）是否會尋求送走戴維斯的問題時明確表態，「我們不會，我們想試著贏球。」

這與等多家媒體聽到的情況相反。對此《 NBC 體育 》分析，若獨行俠真的有意交易某位球員，總管、老闆等高層人士此時發表這樣的言論，完全是說了「該說的話」，目的就是取得或維持談判籌碼，因此要對庫班的言論持保留態度。

《ESPN》權威記者查拉尼亞今日也在節目上明確表示，獨行俠將聽取關於戴維斯的交易報價、探索他的交易價值，藉此在2026年選秀會獲得一個高順位選秀權，而這位32歲明星長人的健康狀況成了關鍵因素。

▲戴維斯健康成疑，成為交易市場上的變數。（圖／達志影像／美聯社）