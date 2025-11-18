德魯攻防宰制TPBL助攻城獅連勝　效率值34.5獲頒單周MVP

▲TPBL第6周單周最有價值球員德魯。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅洋將德魯（Drew Pember）憑藉在TPBL例行賽第6周主場2連勝中的頂級表現，榮獲單周最有價值球員（MVP）。德魯以場均22.5分、15籃板、2.5抄截、1.5助攻，以及高達34.5的效率值，展現了攻防兩端無可取代的統治力，率領攻城獅捍衛主場。

上周末（11/15-16）攻城獅的兩場主場賽事中，德魯的數據輸出極為穩定且高效。11月15日對戰新北中信特攻，攻城獅以102比85輕取特攻，拿下主場開幕戰首勝，尤其德魯火力全開，攻下27分、14籃板，為球隊奠定勝基。

隔日與高雄全家海神交手，攻城獅在第四節上演超級大逆轉，以97比89力克海神，收下主場2連勝，其中德魯在末節連續得分，是帶動逆轉高潮的關鍵人物。

德魯獲選MVP後，首先展現了謙虛與對團隊的重視：「我們很高興能在主場球迷面前拿下這兩場勝利，但仍然有很多地方可以改進，也一定會繼續努力調整。這一切都是不斷學習的過程。」

德魯也感謝團隊從上到下每一個人都為這個周末的勝利做出了貢獻：「我很感激能成為其中的一份子。主場球迷真的非常棒，比我原本想像的還要更熱情，感覺就像場上多了一位第六人。我們一定會持續進步，盡力帶給球迷更多勝利。」

德魯此次獲得周MVP的肯定，不僅是對他個人優異表現的認可，也象徵著新竹御嵿攻城獅整體的戰力與磨合度正穩步提升。攻城獅目前已收下近期3連勝，士氣高昂，接下來的賽事表現值得獅紫軍期待。