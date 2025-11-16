末節致命失誤！海神不敵攻城獅吞6連敗　總教練費雪分析敗筆

▲海神新洋將布里茲克。（圖／海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊16日作客新竹御嵿攻城獅，新洋將布里茲克首秀繳全能身手，與歐提斯、崔維斯及施晉堯皆得分上雙，率隊最多領先11分，無奈末節關鍵時刻過多失誤，終場89比97未能守成，苦吞6連敗。

此役胡瓏貿因頸部傷勢休兵，于煥亞則是大腿肌肉拉傷，凱帝並未登錄，海神全場14記三分球繳出4成命中率，可惜倒數4分鐘失誤葬送贏球契機。

總教練費雪坦言，子弟兵繳出40分鐘的執行力，唯獨關鍵時刻幾個不成熟的決定，導致最終結果，但場上球員拚勁有目共睹。周三將交手雲豹，期待傷兵回歸，擺脫連敗陰霾。

▲海神施晉堯。（圖／海神提供）

另一方面，本周才抵達港都的布里茲克，加盟首秀攻守兩端展現積極度，次節還獻上雙手暴扣，此役攻下18分、9籃板、5助攻全能數據，費雪對他的表現讚譽有佳，「他加入才練習3、4次，在還有時差疲累的狀態為球隊提供能量。能切、能分、能投球，表現稱職。他的能量和身體的強悍也是很好的榜樣。」

布里茲克說：「我們打出3節好球，但末節錯誤決策導致輸球。這是我第一場出賽，也有需要改進的地方，沒能把應得的分放進是很可惜的地方。」

▲▼海神新洋將布里茲克；施晉堯。（圖／海神提供）

歐提斯首節斬獲8分，崔維斯末節火力全開，能裡能外連拿9分，包含第3節讀秒階段的拋投連下11分，幫助海神最多取得11分領先。但倒數4分鐘4次失誤，遭對手回敬19比0攻勢，終場87比97不敵攻城獅。

出賽37分鐘的施晉堯今日攻下14分，4籃板、2助攻，他指出替補球員攻防兩端都要時刻專注，是未來要學習的課題，但他仍相信隊友，「幾個失誤就有可能影響比賽結果。但這是可以訓練改進的，忘掉這場比賽，準備下一場。」