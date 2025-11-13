運動雲

王彥程超熱門！韓職9隊都在搶？　樂天球團一度拒談

▲▼王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

▲王彥程加盟韓國職棒韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒下賽季啟動亞洲外援制度，根據韓媒《일간스포츠》報導，今（13）日正式進軍韓職的台灣左投王彥程一度傳出有9隊在競爭，最終才由韓華鷹成功搶下。

報導透露，王彥程的爭奪戰十分激烈，在韓華鷹掌握的消息中，就得知韓職有興趣的球團至少4到5隊，甚至還傳出「聯盟有9隊有詢問」的說法，堪稱超人氣補強目標。

然而，韓華鷹對王彥程的招募相當用心，球團相關人士透露，「我們從今年2月就開始持續追蹤他，判斷他非常適合亞洲外援名額後，就著重觀察他的先發內容，包含總管在內，球探團至少實際去看了他10場以上的比賽，事實上早在9月隊內就已做出最終決定。」

報導指出，當時韓華鷹是為了邀請本季王牌投手、4冠王龐塞（Cody Ponce），在觀察樂天的比賽時，順勢注意到王彥程。

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

▲韓華鷹本季王牌投手龐塞。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

某韓職球團的外籍球探也透露招募最大難關，「王彥程是樂天非常珍惜的投手，我們球團也把他列為優先補強對象，但問題在於樂天握有下季球團選擇權，要把他帶走不容易。」樂天當時甚至一度封鎖球團的接觸管道，間接表明「不賣人」的立場。

然而，突破點最終來自人脈，韓華策略團隊的前日本獨立聯盟球員全周旭，持續與樂天關係者溝通，最終將情勢導向可進行買斷談判的方向。

韓華鷹此次在亞洲外援補強中，也有明確目標，球團人士表示，「有選擇性地集中瞄準日本市場，成效非常好，多虧總管與代表理事的全力支持，才能讓談判順利完成。」

另外，曾與一同在樂天共事的龐塞，得知王彥程宣布加盟韓華鷹後也開心表示，「他是個非常好的投手！」

