王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

記者王真魚／綜合報導

日職東北樂天台灣左投王彥程確定加盟韓華鷹，13日受訪時談到做出決定的過程，也親自解答先前引發討論的IG韓文名字由來。他透露在亞運期間結識韓國選手後便加入韓文名字，並笑稱自己平常就會追韓劇、聽K-pop，是TWICE的粉絲。

▲王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動行銷提供）

韓華此次的簽約，是在KBO啟用的「亞洲外援制度」下進行。依據制度規範，適用對象為亞洲棒總（BFA）及澳洲職棒聯盟（ABL）所屬球員；至於具有雙重國籍但非亞洲國籍本位者則不適用。 制度對合約有明確上限：首年簽約金、年薪、激勵條款與買斷金總額不得超過20萬美元；若球隊續約，隔年起每年可增加最多10萬美元。

據報導，王彥程是以年薪10萬美元加盟韓華鷹，他透露，「球季結束後有跟經紀公司和球團深度討論，剛好有亞洲外援這選項，這是大家討論出來的結果。」

談到對韓華鷹的印象，他提到2023年杭州亞運期間曾注意到幾名韓國選手的出色表現，其中包含韓華鷹的球員，「那時候看到幾個選手能力真的很突出，其中有些就是韓華鷹的選手。」

他也表示，隊上有柳賢振前輩，讓他更期待，「他在美國待很久，我自己也對大聯盟的事情很有興趣，可能會問他很多問題，對他控球的訓練方式滿好奇的。」

至於先前 IG 個人介紹加入韓文名字，引發外界聯想到韓職發展的可能性。對此王彥程笑說，「真的只是…大家放英文、日文，我剛好在亞運選手村結識了韓國朋友，就單純把韓文放上去。」

他透露那是2023年就已經放上去，當時是認識來自LG雙子的文保景。

王彥程平常就和一般年輕人一樣會追韓劇、聽 K-pop、逛街，被問到有在追哪一個韓團嗎？他笑回：「 TWICE！」

本季在日職二軍，王彥程迎來重要突破，出賽22場創個人生涯新高，繳出10勝、防禦率3.26、84次三振，是二軍唯一達成10勝的投手，表現名列前段班。

談到本季表現的突破點，王彥程認為關鍵來自春訓期間的一次心態調整。「春訓狀況其實沒有很差，但心態上有點亂了腳步。後來和岸孝之學長聊了很多，對我幫助非常大。」他表示，細節雖不便透露，但那次調整確實成為他本季邁向穩定表現的重要契機。

離開日本將到韓國發展，王彥程向一路支持的球迷致謝，「謝謝大家這六年的支持跟應援，也想跟自己說辛苦了。這些都是經驗，都是未來的養分。」

他也向台灣球迷喊話，「歡迎台灣球迷成為我們韓華鷹的球迷，有機會到大田來為我加油！」