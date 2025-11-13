運動雲

>

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

▲▼快艇畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢爾因左臀骨折確定賽季報銷，估需6到9個月復原。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯快艇3巨頭之一畢爾（Bradley Beal）再度遭逢重傷！這位3度入選全明星賽的後衛左臀骨折，經醫療團隊評估後確定接受手術，宣告本季提前報銷。經紀人巴特斯坦（Mark Bartelstein）向《ESPN》證實，「手術將讓他完全康復」，但估計得休養6到9個月，最快要到2026–27賽季才能回歸球場，屆時他將滿33歲。

巴特斯坦表示，過去幾天團隊與全美多位專家及快艇醫療部門共同評估後，最終一致認為手術是唯一能確保完全康復的方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢爾於上周日對鳳凰城太陽的比賽中上半場因左臀疼痛提前退場。總教練魯伊（Tyronn Lue）原預估他將缺陣數場，未料傷勢經檢查後確診為骨折，只能動刀治療。

現年32歲的畢爾本季表現慘淡，僅打6場比賽，場均8.2分、1.7籃板，皆為生涯新低，這也是他加盟洛杉磯的第1個賽季。根據《ESPN》統計，快艇在本季畢爾缺陣的情況下戰績為1勝3敗。當他在場上時，球隊的防守效率值高達128.5（共121分鐘），為全隊最差；而當他不在場時，防守效率為113.8（359分鐘），表現明顯較佳。

▲▼快艇畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，這並非畢爾第一次被傷病重擊。2022年7月，他與華盛頓巫師簽下5年2億5100萬美元的頂薪合約，當時才29歲，正處於巔峰期，從2019到2021年，他連續兩季場均破30分，被視為NBA最具火力的得分後衛之一。

然而自那之後，他幾乎年年掛傷號。自2022年至今，畢爾在可能出賽的328場比賽中僅打了112場，缺席率高達66%，遠超多位「傷病纏身」球星，包括雷納德（Kawhi Leonard）缺席36%的比賽、恩比德（Joel Embiid）缺席49%的比賽、西蒙斯（Ben Simmons）缺席56.1%的比賽，畢爾成了「玻璃體質」的代表。

目前畢爾與快艇簽下2年1090萬美元的合約，包含2026–27賽季的球員選項，意味著他有機會在明年夏天再度成為自由球員。然而，頻繁的傷勢讓外界對他能否重拾身手產生疑慮。

14年NBA生涯以來，畢爾累積出賽807場（758場先發），繳出場均21.4分、4.3助攻，先後效力巫師、太陽與快艇。

關鍵字： NBA洛杉磯快艇布萊德利畢爾Bradley Beal

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道

古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道

陳傑憲新書首揭大哥離世原因　「最痛記憶」成更努力的動力

陳傑憲新書首揭大哥離世原因　「最痛記憶」成更努力的動力

艾德曼右腳踝開刀無緣明年WBC　韓國監督：他親自告知不能打

艾德曼右腳踝開刀無緣明年WBC　韓國監督：他親自告知不能打

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

【討飯吃被拒砸店】無業男嗆「沒同理心」　惱羞拿菜刀丟員工

熱門新聞

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士茶壺風暴　柯爾：比賽態度有問題

2史上最強Sho！大谷獲選年度傳奇時刻

3王彥程加盟韓華鷹！挑戰韓職第2人

4畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

5知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

最新新聞

1KT巫師也有亞外　日獨盟杉本幸基來了

2韓華鷹曝王彥程加盟過程

3戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭交易

4只有1人沒投他！山本賽揚票選數曝光

5韓華看上3特點　王彥程：球迷熱情

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【醫護魂爆發】爸爸幫渡淹水 護理師「騎車搭竹筏」衝上班！

【蘇澳煙波飯店慘況】地下室整排車泡水！進退不得畫面曝

【冬山伯朗大道變汪洋】宜蘭大淹水民眾借橡皮艇出門覓食

【震撼畫面】四川紅旗特大橋垮了！僅啟用10個月

【討飯吃被拒砸店】無業男嗆「沒同理心」　惱羞拿菜刀丟員工
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366