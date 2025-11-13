NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

▲畢爾因左臀骨折確定賽季報銷，估需6到9個月復原。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯快艇3巨頭之一畢爾（Bradley Beal）再度遭逢重傷！這位3度入選全明星賽的後衛左臀骨折，經醫療團隊評估後確定接受手術，宣告本季提前報銷。經紀人巴特斯坦（Mark Bartelstein）向《ESPN》證實，「手術將讓他完全康復」，但估計得休養6到9個月，最快要到2026–27賽季才能回歸球場，屆時他將滿33歲。

巴特斯坦表示，過去幾天團隊與全美多位專家及快艇醫療部門共同評估後，最終一致認為手術是唯一能確保完全康復的方案。

畢爾於上周日對鳳凰城太陽的比賽中上半場因左臀疼痛提前退場。總教練魯伊（Tyronn Lue）原預估他將缺陣數場，未料傷勢經檢查後確診為骨折，只能動刀治療。

現年32歲的畢爾本季表現慘淡，僅打6場比賽，場均8.2分、1.7籃板，皆為生涯新低，這也是他加盟洛杉磯的第1個賽季。根據《ESPN》統計，快艇在本季畢爾缺陣的情況下戰績為1勝3敗。當他在場上時，球隊的防守效率值高達128.5（共121分鐘），為全隊最差；而當他不在場時，防守效率為113.8（359分鐘），表現明顯較佳。

事實上，這並非畢爾第一次被傷病重擊。2022年7月，他與華盛頓巫師簽下5年2億5100萬美元的頂薪合約，當時才29歲，正處於巔峰期，從2019到2021年，他連續兩季場均破30分，被視為NBA最具火力的得分後衛之一。

然而自那之後，他幾乎年年掛傷號。自2022年至今，畢爾在可能出賽的328場比賽中僅打了112場，缺席率高達66%，遠超多位「傷病纏身」球星，包括雷納德（Kawhi Leonard）缺席36%的比賽、恩比德（Joel Embiid）缺席49%的比賽、西蒙斯（Ben Simmons）缺席56.1%的比賽，畢爾成了「玻璃體質」的代表。

目前畢爾與快艇簽下2年1090萬美元的合約，包含2026–27賽季的球員選項，意味著他有機會在明年夏天再度成為自由球員。然而，頻繁的傷勢讓外界對他能否重拾身手產生疑慮。

14年NBA生涯以來，畢爾累積出賽807場（758場先發），繳出場均21.4分、4.3助攻，先後效力巫師、太陽與快艇。