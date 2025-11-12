運動雲

>

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

▲勇士柯瑞、柯爾。（圖／路透）

▲勇士近期團隊內部似乎出現不小雜音，主帥柯爾直言球員對待比賽態度出現問題。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士12日開啟客場6連戰之旅，在對上衛冕軍奧克拉荷馬雷霆之戰，雖然勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）大病初癒回歸，但球隊球隊最終仍以102比126慘敗。賽後勇士也傳出「茶壺內風暴」，包括主帥柯爾（Steve Kerr）以及明星前鋒格林（Draymond Green）都點出問題，柯爾甚至直言表示，「感覺很不對勁，我們目前對待比賽的態度有問題！」

勇士今日終於迎接「咖哩大神」柯瑞回歸，不過此戰他整體狀況欠佳僅拿11分，勇士也一路挨打，最終以24分之差敗給強敵雷霆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後勇士團隊從總教練到球員，似乎都針對現況出現不小的質疑及批評，球隊主帥柯爾表示，「感覺很不對勁！我們的比賽方式、對待比賽的態度都有問題。」

主力前鋒格林則強調，「每個球員都有私心，但你必須讓你的私心在團隊框架內發揮作用，如果行不通，那你就得放棄你的私心，否則你的私心最終會導致你被球隊給放棄。」

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受訪時則說道，「每個人都需要坦然面對自我，必須為團隊及大局做出犧牲，展現更強的鬥志，讓球隊重回勝利軌道。」

勇士此戰輸球後，戰績為6勝6敗，目前排名西區第9位，也面臨5成勝率保衛戰。

關鍵字： NBA勇士柯瑞柯爾格林巴特勒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拒絕重建！　毛加恩：新北國王本季目標仍是奪冠

拒絕重建！　毛加恩：新北國王本季目標仍是奪冠

洪志善暫代國王總教練就此退役？　毛加恩：最好方式結束球員生涯

洪志善暫代國王總教練就此退役？　毛加恩：最好方式結束球員生涯

新北國王「換帥風暴」延燒　總經理毛加恩親上火線說明

新北國王「換帥風暴」延燒　總經理毛加恩親上火線說明

NBA生涯17年首見！　柯瑞第1194場出賽被吹惡意犯規

NBA生涯17年首見！　柯瑞第1194場出賽被吹惡意犯規

37來最慘！上季打進年度總冠軍賽的溜馬　開季1勝10敗成聯盟爐主

37來最慘！上季打進年度總冠軍賽的溜馬　開季1勝10敗成聯盟爐主

台北戰神迎主場開幕戰　錢肯尼、張兆辰、沛沛演繹穿搭全新商品

台北戰神迎主場開幕戰　錢肯尼、張兆辰、沛沛演繹穿搭全新商品

「咖哩大神」柯瑞病癒卻低迷僅拿11分　勇士慘輸衛冕軍雷霆24分

「咖哩大神」柯瑞病癒卻低迷僅拿11分　勇士慘輸衛冕軍雷霆24分

才帥一場又傷了！　太陽砍將格林腿傷將缺席4到6周

才帥一場又傷了！　太陽砍將格林腿傷將缺席4到6周

捷報！世界健力錦標賽　謝宗庭、黃彥慈合奪3面金牌

捷報！世界健力錦標賽　謝宗庭、黃彥慈合奪3面金牌

堅持信念逆轉勝　陳之敏2025聲寶女子公開賽奪冠

堅持信念逆轉勝　陳之敏2025聲寶女子公開賽奪冠

【風強到走不動】新竹勇者狂風中撐傘...下秒被吹得咪咪冒冒

熱門新聞

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

桃猿季中就開4年5千萬留黃子鵬　台鋼祭出5年6千萬搶人

中華隊來電了！陳傑憲證實接獲WBC徵詢：有機會一定想去打

陳傑憲新書首揭大哥離世原因　「最痛記憶」成更努力的動力

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

李大浩訪台北大巨蛋讚賞設施　與古久保健二重逢互動溫馨又逗趣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士茶壺風暴　柯爾：比賽態度有問題

2猿開4年5千萬留老虎　台鋼加碼搶人

3經典賽中華隊來電！陳傑憲給出這答案

4陳傑憲揭最痛往事　首曝大哥離世原因

5知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

最新新聞

1打給天上的外公看　李愷諺奪勝落淚

2勇士茶壺風暴　柯爾：比賽態度有問題

3BWF盤點戴資穎最經典12場戰役

4國王換主帥有用　洪志善執教首戰奪勝

5李大浩與古久保熱情擁抱逗趣互動曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【醫護魂爆發】爸爸幫渡淹水 護理師「騎車搭竹筏」衝上班！

【蘇澳煙波飯店慘況】地下室整排車泡水！進退不得畫面曝

【冬山伯朗大道變汪洋】宜蘭大淹水民眾借橡皮艇出門覓食

【震撼畫面】四川紅旗特大橋垮了！僅啟用10個月

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366