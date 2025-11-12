勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

▲勇士近期團隊內部似乎出現不小雜音，主帥柯爾直言球員對待比賽態度出現問題。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士12日開啟客場6連戰之旅，在對上衛冕軍奧克拉荷馬雷霆之戰，雖然勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）大病初癒回歸，但球隊球隊最終仍以102比126慘敗。賽後勇士也傳出「茶壺內風暴」，包括主帥柯爾（Steve Kerr）以及明星前鋒格林（Draymond Green）都點出問題，柯爾甚至直言表示，「感覺很不對勁，我們目前對待比賽的態度有問題！」

勇士今日終於迎接「咖哩大神」柯瑞回歸，不過此戰他整體狀況欠佳僅拿11分，勇士也一路挨打，最終以24分之差敗給強敵雷霆。

賽後勇士團隊從總教練到球員，似乎都針對現況出現不小的質疑及批評，球隊主帥柯爾表示，「感覺很不對勁！我們的比賽方式、對待比賽的態度都有問題。」

主力前鋒格林則強調，「每個球員都有私心，但你必須讓你的私心在團隊框架內發揮作用，如果行不通，那你就得放棄你的私心，否則你的私心最終會導致你被球隊給放棄。」

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受訪時則說道，「每個人都需要坦然面對自我，必須為團隊及大局做出犧牲，展現更強的鬥志，讓球隊重回勝利軌道。」

勇士此戰輸球後，戰績為6勝6敗，目前排名西區第9位，也面臨5成勝率保衛戰。