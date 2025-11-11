全猿力挺古久保！陳晨威忍不了發聲「沒一個教練像他這樣真性情」

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿日前無預警更換總教練，引發球員集體發聲力挺「阿公」古久保健二。多名球員透過社群平台表達不捨與感謝，陳晨威11日也發聲，都以真摯言語向這位帶領他們奪冠的總教練致敬。

主力外野手陳晨威11日也發表長文寫道：「進入球隊七年，沒有一個總教練如此真性情，這兩年他給了我們無數真情的擁抱，每次都在說『辛苦了』，今年的我感受非常深刻，每一次我都記得很清楚。若這樣的付出都不值得，你TM還有哪位教練是如此？」字字真誠，盡顯阿公的敬意與不捨。他最後說，「阿公謝謝你，你辛苦了。本來想等他回日本後再說，但忍不了。」

老將林智平前一天有發文，直言「至少要讓他留在二軍」，語氣中滿是不捨；「最佳九人」捕手張閔勛則貼出古久保領取年度最佳總教練獎時的照片，寫下「最佳總教練」致敬恩師。年輕捕手宋嘉翔感性表示：「教會我如何成為獨當一面的選手。」左投林子崴則寫道：「即使早知道了也還是對我們訴說著期望，謝謝你辛苦了。」成晉以日文留言：「阿公辛苦了，承蒙照顧。」

精神領袖林泓育前一晚也剪輯古久保執教片段發文：「就像父親一樣，撐起整個家，讓我們學會忍耐與挑戰。」他感慨地說：「或許天下無不散筵席，但這樣的離別對我們是不小的打擊。」