大谷翔平幾乎拿下MVP！連紐約媒體都認了：現在沒人能贏他

▲大谷翔平慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒（MLB）最有價值球員（MVP）最終入圍名單於4日（台灣時間）公布，洛杉磯道奇隊的大谷翔平名列其中。這位日籍超級球星有望三連霸，並挑戰生涯第4次獲獎。即使在競爭激烈、向來嚴苛的紐約媒體眼中，也幾乎一致認定「今年的MVP還是大谷」。

根據《Full-Count》報導，紐約大都會專屬Podcast節目《Why Am I a Mets Fan?》在7日播出節目時，兩位主持人溫斯科斯基（Ashley Winskoski）與克洛森（Samantha Crosson）針對國聯MVP話題展開討論。雖然名單上還有敲出56轟、132打點的費城人外野手施瓦伯（Kyle Schwarber），以及以43轟、38次盜壘奪冠、簽下15年7億6500萬美元天價合約的大都會球星索托（Juan Soto），但兩位主持人幾乎異口同聲：「當然是大谷得獎。」

溫斯科斯基直言：「這幾乎沒有懸念。如果他再拿一次，就是連三年奪MVP、五年內第4次。老實說，國聯現在根本沒人能贏過他。」克洛森也苦笑回應：「真的太誇張了。以後恐怕沒有人能再得獎了吧。」

本季大谷翔平繳出驚人數據：55支全壘打為個人新高、OPS 1.014高居聯盟第一，連3年突破1.0大關；此外在得分（146）與長打率等多項數據上達成「七冠王」。6月重啟投球後，他先發14場、投47局拿下1勝1敗、防禦率2.87並送出62次三振，雙刀並用的他在勝利貢獻值（WAR）上以打者7.5、投手1.9的成績高居國聯第一。

溫斯科斯基分析：「只要大谷還沒退休，想在國聯拿MVP就得走一條非常艱難的路。」她還指出，「去年他就算只打擊、不投球，也照樣拿下MVP。」克洛森補充：「這太瘋狂了。除非有人同樣能以二刀流的身分表現出色，否則根本沒人能跟他競爭。」

以犀利批評著稱的紐約媒體這次罕見一致讚賞。克洛森最後總結：「老實說，根本不需要討論。我和溫斯科斯基都認為——毫無疑問，今年的國聯MVP一定是大谷翔平。」

