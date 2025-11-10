43歲韋蘭德還有油！大聯盟官網點名7名自由球員有望超乎預期

▲舊金山巨人先發名投韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

MLB休賽季眾多自由球員將決定新去向。除了頭號大咖塔克（Kyle Tucker）外，還有多位被認為有機會「超值發揮」的球員，大聯盟點名7人有望在2026年表現超乎預期，43歲韋蘭德（Justin Verlander）入列。

釀酒人投手伍德拉夫（Brandon Woodruff） 因肩傷缺席整季，2025年回歸僅12場先發卻繳出3.20防禦率、83次三振表現，預期防禦率更僅2.19。若能恢復球速，他仍有重返王牌身手的潛力。

歐赫恩（Ryan O’Hearn） 2025年入選明星賽，轉戰教士後持續火燙，全季打擊率.803、17轟、wRC+127。值得注意的是，他面對左投OPS達.832，打破過往弱點，成為能固定先發的一壘、外野雙棲打者。

韋蘭德（Justin Verlander） 將以43歲之齡尋求續戰，能否繼續逆天挑戰時間？官網指出，2025年的表現證明他仍有油可燒——在巨人隊投152局，防禦率與FIP皆為3.85。這比他2024年（ERA 5.48、FIP 4.78）時的下滑表現好太多。他的速球均速仍有93.9英里，三振率20.7%，對於一位老將來說仍屬高檔水準。儘管不再是主宰型投手，但他仍能投出聯盟平均以上的150局表現，預期將以一張一年約再戰。

前光芒、金鶯投手艾弗林（Zach Eflin） 今年受背傷困擾成績下滑，不過在2023-24年期間他曾繳出ERA 3.54、FIP 3.37的穩定數據，健康回歸後仍具中段輪值價值。

外野手雅思特澤姆斯基（Mike Yastrzemski） 近7季穩定輸出，生涯對右投OPS高達.809，是可靠的左打替補選擇。

下勾投手羅傑斯（Tyler Rogers） 過去5季出賽374場、防禦率2.71，2025年更投出1.98防禦率，是聯盟最穩定的牛棚戰力之一。

內外野工具人卡斯楚（Willi Castro） 近3季累積6.5 WAR、打擊指數107 wRC+，能守除捕手、一壘外所有位置，明年才29歲，成為市場上難得的全能型自由球員。