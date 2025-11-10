運動雲

>

43歲韋蘭德還有油！大聯盟官網點名7名自由球員有望超乎預期

▲舊金山巨人先發名投韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山巨人先發名投韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

MLB休賽季眾多自由球員將決定新去向。除了頭號大咖塔克（Kyle Tucker）外，還有多位被認為有機會「超值發揮」的球員，大聯盟點名7人有望在2026年表現超乎預期，43歲韋蘭德（Justin Verlander）入列。

釀酒人投手伍德拉夫（Brandon Woodruff） 因肩傷缺席整季，2025年回歸僅12場先發卻繳出3.20防禦率、83次三振表現，預期防禦率更僅2.19。若能恢復球速，他仍有重返王牌身手的潛力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐赫恩（Ryan O’Hearn） 2025年入選明星賽，轉戰教士後持續火燙，全季打擊率.803、17轟、wRC+127。值得注意的是，他面對左投OPS達.832，打破過往弱點，成為能固定先發的一壘、外野雙棲打者。

韋蘭德（Justin Verlander） 將以43歲之齡尋求續戰，能否繼續逆天挑戰時間？官網指出，2025年的表現證明他仍有油可燒——在巨人隊投152局，防禦率與FIP皆為3.85。這比他2024年（ERA 5.48、FIP 4.78）時的下滑表現好太多。他的速球均速仍有93.9英里，三振率20.7%，對於一位老將來說仍屬高檔水準。儘管不再是主宰型投手，但他仍能投出聯盟平均以上的150局表現，預期將以一張一年約再戰。

前光芒、金鶯投手艾弗林（Zach Eflin） 今年受背傷困擾成績下滑，不過在2023-24年期間他曾繳出ERA 3.54、FIP 3.37的穩定數據，健康回歸後仍具中段輪值價值。

外野手雅思特澤姆斯基（Mike Yastrzemski） 近7季穩定輸出，生涯對右投OPS高達.809，是可靠的左打替補選擇。

下勾投手羅傑斯（Tyler Rogers） 過去5季出賽374場、防禦率2.71，2025年更投出1.98防禦率，是聯盟最穩定的牛棚戰力之一。

內外野工具人卡斯楚（Willi Castro） 近3季累積6.5 WAR、打擊指數107 wRC+，能守除捕手、一壘外所有位置，明年才29歲，成為市場上難得的全能型自由球員。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護神投手「操縱投球」、後輩已被捕

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護神投手「操縱投球」、後輩已被捕

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

冠軍教頭古久保健二無預警卸任　領隊牧野幸輝：雙方合意結果

冠軍教頭古久保健二無預警卸任　領隊牧野幸輝：雙方合意結果

無敵！雲豹不敗神話持續　麥卡洛轟29分領軍強勢5連勝

無敵！雲豹不敗神話持續　麥卡洛轟29分領軍強勢5連勝

43歲韋蘭德還有油！大聯盟官網點名7名自由球員有望超乎預期

43歲韋蘭德還有油！大聯盟官網點名7名自由球員有望超乎預期

【鳳凰颱風逼近】屋舍被毀慘況曝！菲律賓90萬人急撤避難

熱門新聞

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護神投手「操縱投球」、後輩已被捕

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟兩投手涉賭博遭起訴

2震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

3山本由伸恐無緣WBC經典賽？

4古久保健二最後一次集合談話哭了

5古久保卸任掀震撼！樂天球員錯愕發聲

最新新聞

1震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

2大谷即將進入「5年4度奪MVP」名單

3山本由伸恐無緣WBC經典賽？

4山本由伸是最要好的朋友！金慧成盛讚自律精神：每天都在練習

5NBA傳奇威肯斯辭世享壽88歲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿雙砲齊發！張趙紘、劉子杰開轟　逆轉KT巫師奪2連勝

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366