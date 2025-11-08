台灣絕非「實力較低」的對手　日本WBC首冠名將高度警戒台韓

記者游郁香／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）明年3月舉行，尋求連霸的日本隊將在首輪面對台灣、韓國等強敵。曾在2006年首屆賽事隨隊奪冠的名將和田一浩，日前在Podcast節目中，根據自己的國際賽經驗，談到了亞洲球隊在國際舞台上的「可怕之處」。

日本被分在C組，明年3月6日首戰中華隊，隔天迎戰韓國。和田分析說，亞洲強權如韓國與台灣「打的是接近日本風格的棒球」，他指出這些球隊擅長累積細節性的戰術，打出幾乎沒有漏洞的比賽，因此「是非常難纏的一類對手」。他特別警告，如果對方派出王牌投手先發，日本將面臨苦戰。

▲和田一浩提醒，中華隊絕對不能被視為「實力較低」的對手。（圖／記者李毓康攝）

面對上屆冠軍日本，各國都高舉「打倒日本」的口號。和田特別強調韓國隊的「團結力」令人警戒，「他們非常擅長以組織的方式打球。即使是打第4棒的強打者，球來到內角的危險位置時也會硬撐著去碰，不會閃避。（整支球隊）就像一個巨大的團體力量一樣衝上來。」他提醒，這樣的執著與凝聚力，是韓國隊的最大武器。

他進一步說明，「如果把日本的實力設定為100，韓國或許是90，但他們能以團隊力量把差距拉平。個人能力日本絕對比較強，但若是單場比賽，團結力這個要素就能彌補那一點差距。」

▲日本隊去年在世界12強棒球賽落居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

和田接著指出，「無論使用什麼手段、採取什麼策略，為了贏球而展現的執著與求勝心，日本職棒反而該向他們學習。也正因為如此，日本每次都會被他們纏得很辛苦，單靠力量是壓不住的。」他補充說，去年11月在世界12強奪冠的中華隊也展現出相同特質，絕對不能被視為「實力較低」的對手。

「對觀眾來說，這樣的比賽非常精彩；但對選手來說，真的很辛苦啊。」和田笑著回憶。雖然日本在首屆WBC最終奪冠，但當時曾兩度輸給韓國；在2004年雅典奧運上，日本也曾在延長10局才以再見安打險勝中華隊。

即使時隔將近20年，他仍強調，與這些滿懷鬥志、目光銳利的亞洲宿敵交手，對日本隊來說始終是一場嚴峻挑戰。2026年的WBC，從開幕戰起就將是日本的「正面考驗」。

▲中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）