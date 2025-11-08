運動雲

美聯銀棒獎出爐！賈吉5年內第4度獲獎　洋基奪「年度最佳進攻球隊」

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年MLB銀棒獎美聯獲獎名單正式出爐。該獎項由各隊教練與總教練投票選出，頒給每個守備位置上最具進攻火力的球員；今年的名單星光熠熠，展現出美聯強打者群的全面實力。

運動家一壘手柯茲（Nick Kurtz）在新人球季繳出打擊率.290、36支全壘打、86分打點與1.002OPS 的亮眼成績，他是全聯盟僅3位OPS破1.000的球員之一，與賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平並列頂尖行列。這是運動家繼2024年魯克（Brent Rooker）獲獎後連兩年有球員摘下銀棒獎。

洋基隊二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）本季打出生涯首個「30-30」成績單（31轟、31盜），成為本季創紀錄7位30-30球員之一，也讓他加入洋基名宿拉梅修（DJ LeMahieu）、卡諾（Robinson Canó）、索里亞諾（Alfonso Soriano）與藍道夫（Willie Randolph）的銀棒行列。

守護者拉米瑞茲（José Ramírez）打出30轟、44盜，連續第二年奪得銀棒獎，生涯第6次獲獎；他已成為MLB歷史上僅有3位至少6度贏得該獎的三壘手之一，與伯格斯（Wade Boggs）、施密特（Mike Schmidt）齊名。

皇家隊游擊手小惠特（Bobby Witt Jr）再次展現速度與打擊的完美結合，打出.295打擊率、23轟、38盜與 .852OPS，連兩年奪得銀棒獎。

洋基強打賈吉本季再度以驚人表現主宰美聯，打擊率.331、53轟、114 打點、OPS高達 1.144，並首度奪得打擊王，同時在打擊率、上壘率（.457）與長打率（.688）三項主要進攻數據皆領先全 MLB；這是他連兩年、近5年內第4度獲獎，與基特（Derek Jeter）、卡諾、波沙達（Jorge Posada）、溫菲爾德（Dave Winfield）並列洋基史上最多銀棒獎紀錄。

雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）在過去多年屢受傷勢困擾，2025年終於迎來健康完整球季，出賽542打席、35轟、24盜、長打率.551，OPS.878，首度摘得銀棒獎；老虎外野手葛林（Riley Greene）年僅24歲便二度入選明星賽，本季敲出36轟、111打點（美聯第四）、長打率.493，成為隊史自2016年卡布雷拉（Miguel Cabrera）以來首位銀棒獎得主。

水手隊捕手羅里（Cal Raleigh，綽號Big Dumper）本季締造驚人紀錄，以60支全壘打、125打點領先全聯盟，並帶領球隊拿下睽違 24年的美聯西區冠軍；他同時首度入選明星賽、奪下全壘打大賽冠軍，生涯首座銀棒獎也順理成章入袋。

藍鳥指定打擊史普林格（George Springer）在36歲高齡迎來華麗回歸。這位2017、2019年曾奪獎的老將，2025年繳出.959OPS、32轟、18盜（19次嘗試），帶領藍鳥奪下美聯東區冠軍。

老虎麥金斯特里（Zach McKinstry）自2016年被道奇於第33輪選中指名，2023年轉戰底特律後逐漸站穩陣腳；本季他交出.259/.333/.438打擊三圍、OPS+113，打出12轟、23二壘安打、11三壘安打與19盜壘，守備遍及二、三壘、游擊與外野兩翼，成功拿下個人生涯首座銀棒獎。

在隊長賈吉領軍下，洋基2025年攻下849分，為全MLB最高，比第2名多出51分；球隊全壘打總數274支、長打率.455、OPS.787、總壘打數 2488均居全聯盟之首。

球隊共有7名球員敲出超過20轟、6名主力長打率超過.460、OPS皆在 .810以上，火力傲視群雄　榮膺年度最佳進攻球隊無出其右。

【超上鏡】小嬰兒拍證件照媽叮嚀不要笑　正式開始看鏡頭秒破功燦笑

﻿

