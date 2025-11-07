運動雲

《棒球文摘》公布2025年新人王　美聯柯茲全票當選、國聯鮑德溫中選

▲▼運動家柯茲。（圖／路透）

▲運動家柯茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國雜誌《棒球文摘》頒發2025年度新人王，美聯由運動家一壘手柯茲（Nick Kurtz）以全票之姿獲選，國聯則由亞特蘭大勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）奪下。

22歲的柯茲4月完成大聯盟初登板，本季出賽117場，打擊率0.290，敲出36支全壘打、86分打點，整體攻擊指數（OPS）高達1.002。

他在7月對休士頓太空人的比賽中，創下史上最年輕、同時也是新人首位單場擊出4支全壘打的紀錄。在美聯部門的評選中，柯茲獲得由記者與轉播人員投出的全部11張第1名選票，全票當選。

另一方面，24歲的鮑德溫於3月下旬隨勇士開幕戰登上大聯盟，本季出賽124場，打擊率0.274，擊出19支全壘打、80分打點，OPS為.810。他在國聯部門的投票中拿下7張第1名選票，擊敗獲得4票、排名第2的芝加哥小熊投手霍頓（Cade Horton），成功奪下新人王。

目前，柯茲已入選全美棒球記者協會（BBWAA）所評選的美聯新人王最終3強名單，而鮑德溫與霍頓也雙雙入圍國聯新人王決選。

