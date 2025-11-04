勇士換帥！宣布懷斯接任總教練 板凳教練晉升掌兵符

▲ 勇士宣布由懷斯（Walt Weiss）接任總教練 。（圖／截自MLB.X）

記者王真魚／綜合報導

世界大賽落幕後，美國職棒大聯盟（MLB）各球團進入教練團重整期。亞特蘭大勇士重大人事異動—板凳教練懷斯（Walt Weiss）將接任總教練。

勇士官方宣布，過去八年擔任史尼特克（Brian Snitker）首席助手的懷斯，正式接任球隊總教練。這是自1990年考克斯（Bobby Cox）從總管轉任總教練以來，勇士史上第4位掌帥人選。

隨著史尼特克退休消息傳出，今年球季期間外界曾揣測多名潛在人選，包括德羅薩（Mark DeRosa）、羅斯（David Ross）與道奇板凳教練雷曼（Danny Lehmann），但最終球隊仍選擇內部升任。

與過去兩任總教練岡薩雷茲（Fredi González）及史尼特克不同，懷斯早年曾於1998年至2000年間以球員身分在考克斯麾下擔任游擊手，對勇士文化有深刻理解。此番接掌兵符，被視為延續「考克斯體系」的最佳人選。

懷斯的執教經驗包括2013年至2016年擔任科羅拉多洛磯隊總教練，帶隊期間勝率為.437。勇士球團期盼他能結合經驗與內部默契，帶領球隊在2026球季延續榮耀。