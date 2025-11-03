▲我還沒上車啊！嚴宏鈞快車道全力追車 封王遊行笑翻全場。（圖／截圖自DAZN直播）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿隊封王遊行2日在桃園盛大登場，現場湧入大批球迷沿途歡呼慶賀，氣氛熱烈。桃猿捕手嚴宏鈞在接受訪問時談到，本季雖帶傷出賽，但能見證球隊奪下睽違6年的總冠軍，心中滿是感動；他感性地向球迷致謝，強調「不管有沒有傷，我們都全力以赴，結果是好的！」

嚴宏鈞回顧這個賽季表示：「要先謝謝十號隊友（球迷）每場比賽不離不棄的為我們加油，沒有你們的吶喊，我們不一定能做到這一步、拿到睽違2019年的冠軍，也是樂天接手的第一冠，」他強調，無論身上有沒有傷勢，只要被教練安排進名單，就會盡全力投入比賽，「我跟成晉、我們都做到了，結果是好的！是有的！」

至於接下來的休賽季規劃，嚴宏鈞笑說：「我11月10日應該會跟老婆先去大阪玩，就玩個一週再回來，調整一下心情。今年辛苦了一年，後續會開始做身體受傷部位的強化，希望明年能在一軍戰場上待滿一整季。」

除了訪談之外，嚴宏鈞在遊行中也意外成為焦點人物。有球迷在社群分享，「今天最好笑的畫面，就是看到一位穿黑色帽T的球員被警察載走，結果發現是嚴宏鈞！」原來他是臨時下車上廁所，結果車隊開走後，他只好在快車道上全力衝刺追車；另一位球迷笑稱：「怎麼會在馬路上追車啦！」引發網友大笑。