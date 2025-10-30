運動雲

球員票選獎出爐！羅利包辦2項　大谷翔平無緣連莊

▲「60轟男」羅利（Cal Raleigh）季後賽開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅利（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟球員工會（MLBPA）於29日公布「球員票選獎」（Players Choice Awards），今年由西雅圖水手強打捕手羅利（Cal Raleigh）獲得「年度最佳球員（Player of the Year）」殊榮。

道奇球星大谷翔平（Shohei Ohtani）雖入圍國聯名單，但最終由費城費城人外野手舒瓦伯（Kyle Schwarber）奪下。

大谷翔平本季以55支全壘打名列聯盟第2，打擊率.282、102分打點、20次盜壘，OPS高達1.014，為全聯盟第一。投手方面在傷後復出登板14場，投47局送出62次三振，防禦率2.87、WHIP 1.04，繳出二刀流復出首年的亮眼數據。

去年自天使轉戰道奇後，大谷翔平以54轟、59盜的瘋狂數據奪下國聯最佳野手，不過今年無緣連莊。

與大谷共同入圍的還有舒瓦伯（56轟、132打點，榮登雙冠王）與索托（Juan Soto）（43轟、38盜、上壘率.396）。

羅利本季打出個人最佳成績，同時拿下年度球員與美聯最佳打者雙重榮譽。他以強大的長打能力和領導氣勢，帶領水手打進季後賽，是票選中的壓倒性贏家。

老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）奪下美聯最佳投手，國聯則由海盜二度入選明星賽的年輕王牌史金恩茲（Paul Skenes）獲獎。史金恩茲在節目上表示：「這是一種榮耀。無論有沒有人看，我的目標都是一樣——執行每一球。」他強調利用數據分析與模擬模型來精進投球策略，展現現代投手的新世代思維。

各獎項得主一覽
年度最佳球員（Player of the Year）：羅利（Cal Raleigh，水手）
美聯傑出球員獎：羅利（Cal Raleigh，水手）
國聯傑出球員獎：舒瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）
美聯傑出投手：史庫柏（Tarik Skubal，老虎）
國聯傑出投手：史金恩茲（Paul Skenes，海盜）
Marvin Miller年度人物獎：蘇特（Brent Suter）
Curt Flood Award：貝勒（Don Baylor）、桑德森（Scott Sanderson）
美聯最佳新人：柯茲（Nick Kurtz）
國聯最佳新人：鮑德溫（Drake Baldwin）
美聯東山再起獎：迪格隆（Jacob deGrom）
國聯東山再起獎：阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）

