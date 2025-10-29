黑豹旗／女隊長陳宜睫自評6.5分有點失望！男女觀念差「很難帶」

▲三重商工陳宜睫。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（29）日在中山棒球場進行，三重商工面對卓蘭高中火力全開，以9比0勝出，此役隊長陳宜睫以二刀流身分後援2局無失分，送出4次三振、僅被敲1安，不過她對自身表現仍給出嚴格評價。

「有一點小失望。」陳宜睫坦言，原本希望能投出無安打演出，對於被擊出安打感到可惜，「自己還可以更好，沒有達到預期。」

陳宜睫對自我要求極高，若以10分滿分自我評分，她僅給6.5分，剩下3.5分是可惜沒有打好。高三的陳宜睫今年為全隊領袖，身為女生擔任男生球隊的隊長相當罕見，背後其實經歷不少磨合過程。

「很難帶。」陳宜睫直言，男女球員在細節與觀念上常有落差，「我在意的細節，他們覺得沒關係，就會意見不合，他們就不會理會我想講的事情。」

面對磨合困難，她選擇不放棄，持續用溝通著手，「就是以他們的角度來講，然後也告訴他們我的角度怎麼想，將心比心。」她表示，隨著彼此理解逐漸增加，向心力也愈來愈強。

迎來最後1年黑豹旗，陳宜睫希望帶領球隊持續爭取勝利，「盡量去爭取。」談到個人目標，她則希望投打兩端都能持續進步，「好球率再高一點，然後打擊要勇敢打。」