延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

▲ 延長18局啃水果撐死鬥！　藍鳥教練笑喊「是Uber Eats點的」 。（圖／截日X）
▲ 延長18局啃水果撐死鬥！　藍鳥教練笑喊「是Uber Eats點的」 。（圖／截日X） 

記者王真魚／綜合報導

延長18局、長達6小時39分的世界大賽第3戰，藍鳥休息區出現少見一幕——球員們在板凳上啃起水果補充體力。這幕畫面讓轉播鏡頭捕捉到，也讓外界好奇「誰想到這招？」答案在隔天揭曉。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）賽前笑回，「那是用Uber Eats點的！我們的營養師Yuka太棒了！」

這場與道奇的死鬥幾乎耗盡兩隊所有戰力，道奇動用10名投手，藍鳥也派出9名，球員體能達臨界點。就在此時，隨隊的日本籍營養師讃井友香靈機一動，透過Uber Eats訂來大量水果與輕食，讓球員在比賽中間輪流補給。「 她反應極快，準備得完美。」

史奈德說，「那場比賽我們能撐到最後，Yuka功不可沒。」 讃井友香本季起正式隨藍鳥一軍出征，負責球隊的飲食規劃與營養管理。史奈德表示，Yuka的專業與執行力為球員帶來穩定的能量補給，「她的工作品質就像五星飯店，球員們都非常信任她。」

藍鳥目前雖無日本籍球員，但球隊內有多位與日本有淵源的成員，包括前日本火腿球員加藤豪將，現以職員身分協助球隊運作。

