里夫斯在湖人地位與詹皇、唐西奇並列　瑞迪克：不再是那落選秀

洛杉磯湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在詹姆斯（LeBron James ）、唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，挺身而出對陣沙加緬度國王攻下生涯新高51分，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）強調，里夫斯現在擁有與詹姆斯和唐西奇相同的地位。

瑞迪克透露，休賽季期間他要求里夫斯承擔更大的領導角色，「最重要的是，他要向前邁出一步，成為領袖，並認知這支球隊跟詹姆斯、唐西奇一樣也是屬於他的，他必須承認自己與生俱來的領導特質，並能更持續地展現出來。」

他接著說，「我告訴他，他已經沒有藉口了，你不再是那個落選的新秀、沒有證明過自己的年輕球員，你現在是其中一位核心，而他對這點非常有回應，我從他的季前賽、9月以來、到現在的例行賽，都看到他很大的成長。」

在唐西奇因傷缺戰前，里夫斯的表現同樣出色，只是稍微被掩蓋光芒，直到對國王一戰，里夫斯證明了當他作為主要攻擊選項時能做到什麼。

里夫斯在湖人前3場比賽平均能攻下34分、7.7籃板、9.7助攻、1.3抄截，投籃命中率56.6%、三分45%、罰球89.2%。這些數據顯示，他對比賽的影響並不只在得分，拿下51分那場比賽，他同時抓了11個籃板並送出9次助攻，瑞迪克坦言，里夫斯在球場上能做到一些他球員時期做不到的事情。

瑞迪克說，「他比我當年還強，有些事是你能做到，而我根本沒辦法教你，因為我沒有那樣的球風，不過也有一些是我能教的，而從我接任教練第一天起到現在，他每天都樂於被教導，這真的很棒。」