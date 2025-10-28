運動雲

「資深獅迷」賴清德賀樂天封王：我還是會在總統府等獅隊

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

中華職棒台灣大賽27日晚間在台中洲際棒球場進行第六戰，由中信兄弟主場迎戰已取得聽牌優勢的樂天桃猿，最終由樂天桃猿於延長賽以9比7逆轉勝出，奪下中職第36年總冠軍，樂天時代的首座總冠軍也就此誕生。對此，「資深獅迷」總統賴清德恭喜樂天桃猿，最後仍不忘喊話統一獅隊，「我還是會在總統府等你們」！

面對這場充滿戲劇張力的比賽，總統賴清德在Threads發文，恭賀樂天桃猿封王。他表示，「恭喜樂天桃猿奪下中職第36年總冠軍，也是樂天時代的首座總冠軍！」他並稱從挑戰賽一路到台灣大賽，場場都是硬仗，昨晚的比賽更是高潮迭起，令人熱血沸騰，「我想，這就是棒球最迷人的地方！」

賴清德讚賞樂天展現出驚人的韌性與鬥志，能從落後劣勢中逆轉勝出，證明其不屈不撓的精神值得敬佩；同時他也肯定中信兄弟奮戰到底、絕不退讓，為球迷帶來了一場精彩無比的經典賽事。他寫道，「謝謝兩支球隊和球迷，用熱情與拚勁，讓這個秋天的球季充滿熱血與感動。」

談到中職的發展，賴清德指出，職棒走過36年，不僅有堅持不懈的老球迷持續支持，今年也有許多新球迷的加入，讓台灣棒球更具魅力與活力。他期盼大家未來也能持續為台灣棒球加油，分享這項運動帶來的情感與力量。

身為「資深獅迷」的賴清德，也在貼文最後不忘再次向統一獅隊喊話：「我還是會在總統府等你們」！這也是他連續第五年在總冠軍誕生後發出對統一獅的「許願」。

關鍵字： 賴清德樂天桃猿中信兄弟棒球台灣大賽

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

